5¿Í¤Î¸õÊä¤¬·ÐºÑÀ¯ºö¤Ê¤É¥¢¥Ô¡¼¥ë¡¡¼«Ì±ÁíºÛÁª Æ¤ÏÀ²ñ¡¢³¹Æ¬±éÀâ
¼¡¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤ò¤á¤°¤ëÁªµóÀï¤Ï3ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢24Æü¤Ï¸õÊä¼ÔÆ±»Î¤Ë¤è¤ëÆ¤ÏÀ²ñ¤ä³¹Æ¬±éÀâ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢5¿Í¤Î¸õÊä¼Ô¤¬·ÐºÑÀ¯ºö¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÎÓÂëÇ·¸µ·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¡§
´èÄ¥¤ì¤ÐÊó¤ï¤ì¤ë¤ó¤À¡¢¤½¤Î¼Â´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¡£¤½¤Î¤³¤È¤¬¼¡¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤¬¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ë¤È»ä¤Ï¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÎÏ¤Ï¤³¤ó¤Ê¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£À¤³¦¤Î¿¿¤óÃæ¤ËÆüËÜ¤òÎ©¤¿¤»¤ë¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
ÌÐÌÚÉÒ½¼Á°´´»öÄ¹¡§
¹ñÌ±¤Îµá¤á¤ë·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¡£ÅöÌÌ¤ÎÊª²Á¹âÂÐºö¡£¥¬¥½¥ê¥ó¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇÑ»ß¤Ï¤¸¤á¡¢¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ç¸ú²Ì¤Î¤¢¤ëÀ¯ºö¤ò¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Êª²Á¹â¤¬¾å²ó¤ëÄÂ¾å¤²¡£¤³¤ì¤ò³Î¼Â¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¡§
·Ð¸³¤È¼ÂÀÓ¤ÇÌ¤Íè¤ò³«¤¯¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤³¤Î°Å¤¤¾õ¶·¤ò°ìÃ×ÃÄ·ë¤·¤Æ¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ç¤³¤Î¸ÀÍÕ¤¬ËÜÅö¤Ë¤Ê¤ë¡£ÌëÌÀ¤±Á°¤¬ºÇ¤â°Å¤¤¡£ÌëÌÀ¤±¤Ï¶á¤¤¡£¤³¤ÎÆüËÜ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¡§
ÀïÎ¬Åª¤Ê´íµ¡´ÉÍýÅê»ñ¤Ç·ÐºÑÀ®Ä¹¤Ø¡£º£¤äÀ¤³¦¤ÎÄ¬Î®¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¥ê¥¹¥¯¤òºÇ¾®²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢´±Ì±¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÅê»ñ¤ò¹Ô¤¦¡£ÆüËÜ¤â¤½¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÁê¡§
¥¤¥ó¥Õ¥ìÂÐ±þ·¿¤Î·ÐºÑ±¿±Ä¤ËÅ¾´¹¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Êª²Á¹âÂÐºö¤È¤·¤Æ¥¬¥½¥ê¥ó¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇÑ»ß¡¢½êÆÀÀÇ¤â´ðÁÃ¹µ½üÅù¤òÊª²Á¤äÄÂ¶â¤Ë¾å¾º¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ìÂÐ±þ·¿¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Î¾õ¶·¤Ç°ÂÄêÀ¯¸¢¤òÌÜ»Ø¤¹Ï¢Î©¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¹â»Ô»á¤¬¡Ö°ì¹ï¤âÁá¤¯¤¤Ã¤Á¤ê¤·¤¿Ï¢Î©À¯¸¢¤òºî¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¾®ÎÓ»á¤Ï¡ÖÏ¢Î©¤¢¤ê¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¸Ä¡¹¤ÎÀ¯ºö¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦Ãæ¤Ç¿®Íê´Ø·¸¤¬¤Ç¤¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÏ¢Î©¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²¹ÅÙº¹¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¸õÊä¼ÔÆ±»Î¤ÎÆ¤ÏÀ¤Ç¤Ï¡¢1½äÌÜ¤Ç3¿Í¤Î¸õÊä¤¬¾®Àô»á¤Ë¼ÁÌä¤ò½¸Ãæ¤µ¤»¡¢¡Ö2030Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤ËÊ¿¶ÑÄÂ¶â100Ëü±ßÁý¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È¤·¤¿¾®Àô»á¤Î¸øÌó¤ò¤¿¤À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¸á¸å4»þ¤«¤é¤ÏÅìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶±ØÁ°¤Ç¡¢5¿Í¤Î¸õÊä¤½¤í¤Ã¤Æ¤Î½é¤á¤Æ¤Î³¹Æ¬±éÀâ²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÎÓÂëÇ·¸µ·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¡§
¼«Ì±ÅÞ¤òºÆµ¯Æ°¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤À¤Âå¤¬Á´ÌÌ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÁ°¤Ë½Ð¤Æ¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
ÌÐÌÚÉÒ½¼Á°´´»öÄ¹¡§
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿Í¤¬¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¡¢¹â¤¤Êó½·¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÆ¯¤Êý¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄÂ¶â¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹
ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¡§
´±Ë¼Ä¹´±¤È¤·¤Æ·ë²Ì¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÈ¿¾Ê¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤¤¤¤À¯ºö¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¯¡£
¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¡§
¤³¤ì¤«¤é¤â³§¤µ¤Þ¤ÎÌ¿¤È°ÂÁ´¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë»ä¤ÏÌ¿¤ò¤«¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¹ñ¤Îµæ¶Ë¤Î»ÈÌ¿¡¢»ä¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¤Ë²Ì¤¿¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾®ÀôÇÀ¿åÁê¡§
¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼«Ì±ÅÞ¤ò1¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤á¡¢ºÇ¹â¤Î¥Á¡¼¥à¤òºî¤ê¡¢¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤Î¿®Íê¤Î²óÉü¤ËÁ´¿ÈÁ´Îî¤ò¿Ô¤¯¤¹¤³¤È¤ò¿´¤«¤é¤ªÌóÂ«¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
³¹Æ¬±éÀâ²ñ¤Ï¡¢26Æü¤ÏÌ¾¸Å²°»Ô¡¢10·î2Æü¤Ë¤ÏÂçºå»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£