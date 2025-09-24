LG、対象ゲーミングモニター・ノートPCの購入でキャッシュバック開始！
LGエレクトロニクス・ジャパンは9月24日、対象製品を購入して所定の手続きを行うことで、キャッシュバクを行うキャンペーンを開始した。対象購入期間は2025年11月17日（月）まで、対象応募期間は2025年12月15日（月）まで。
「LG UltraGear OLED」ブランドのゲーミングモニターと「LG gram」ブランドのノートPCのうち、2025年モデルの一部を対象に実施するキャンペーン施策。製品によってキャッシュバック額が異なっており、一例として「32GX870A-B」と「27GX700A-B」のようなハイエンドモデルでは最大1万円をキャッシュバック。加えて、レビューを投稿することで最大5,000円のキャッシュバックも利用可能だ。詳細は特設ページまで。
