おととし5月に中野市で男女4人が殺害された事件の裁判員裁判です。



検察側は24日、被告の男に対し「殺意が強固で残虐性もあり死刑を回避できる事情がない」として、「死刑」を求刑しました。



（検察）「被告人を死刑に処しボウイナイフやハーフライフル銃を没収することも相当」



24日で9日目となった裁判員裁判、検察側は論告でこう述べました。



殺人と銃刀法違反の罪に問われているのは中野市江部の農業青木政憲被告・34歳です。





おととし5月、散歩中だった女性2人と通報を受けて駆け付けた男性警察官2人をナイフやハーフライフル銃で殺害したとされています。これまでの裁判で青木被告は一貫して黙秘を続けています。24日は検察側の最後の主張、論告が行われました。（検察）「女性2人の殺害動機の形成に妄想症が影響したが、4人の殺害の意思決定をしたのは被告」検察側はこう述べた上で事件前から殺害の意思を持っていた計画性や殺害後に「自身の行動が犯罪と認識し極刑になることを的確に認識していた」と指摘。「殺意が強固で残虐性もあり死刑を回避できる事情がない。全く落ち度のない4人の命を奪ったのは重大である」として被告に「死刑」を求刑しました。今回の求刑について、専門家は…法政大学法科大学院 水野智幸教授（元裁判官）「殺害方法が残虐であることそれから亡くなった方が4人おられるということを考えると死刑を求刑するというのは検察官としては当然あり得ること。（検察側・弁護側の）専門家の意見が対立していると思われますからどちらの見方が説得的なのかというのが（判決の）中心的な問題点になると思います」一方の弁護側は26日に予定されている弁論で「被告は犯行当時妄想に支配され心神耗弱状態だった」として無期懲役を求めるとみられています。