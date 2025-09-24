大雨でマンション工事現場の堤防が決壊 滝のような土砂が住宅街を襲い車など流される 韓国・大田広域市
韓国の路地でカメラが捉えたのは、滝のように流れる大量の泥水。
車やバイクが次々と巻き込まれ、通りを走行中だった白い車は、なすすべもなく押し流されていきます。
さらに、別のカメラには押し寄せる濁流を前に、慌てた様子で階段を駆け上がり避難する住民の姿も記録されていました。
住民は「たくさんの水が流れてきて、こうして塀を越えて、今、地下に水がいっぱいたまっています」と話しました。
突然、街を襲った土砂災害の原因は、ある意外なものでした。
9月17日、韓国・大田（テジョン）広域市で建設中のマンションの工事現場で、仮設の堤防が大雨によって決壊し、土砂を含んだ大量の水が坂を下り、住宅街の路地へと流れ込んだのです。
住民：
土で造った堤防が崩壊したから、一気に一気に（押し寄せてきた）。
水が引いたあとも地面には大量の土砂が残り、巻き込まれた車は泥だらけ。
住宅の塀はボロボロに剥がれ落ちています。
地元警察と消防は、復旧作業のため作業員23人と重機などを投入。
幸い、この災害によるけが人はいませんでした。