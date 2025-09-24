２０２３年１０月に閉場した国立劇場（東京都千代田区）の再整備に向け、政府のプロジェクトチームは２４日、３３年度の再開場を目指すことを、一部改定した整備計画に盛り込んだ。

２２年の入札時には２９年秋と見込んでいた再開場の時期は、少なくとも約４年、遅れることが確実となった。

新整備計画では、今年度中に新劇場の入札条件などを定めて入札公告までを行う。入札後に契約を締結するのは２７年度。設計・建設には計６年を見込んでいる。

新劇場は民間資金を活用した社会資本整備「ＰＦＩ」の手法で建て替える。ホテルなどを併設した劇場を民間に整備してもらい、建設費を分割して支払う計画だったが、資材費急騰などの影響で入札は２２年と２３年の２度、落札に至らなかった。

政府は２４年度の補正予算で、物価高騰分として２００億円の追加整備費を計上。さらに２４年１２月の整備計画の改定で、さらなる追加費用が生じても国が負担すると明記した。また、それまでＰＦＩの必須条件としていた「ホテル併設」を外した。

文楽人形遣いの人間国宝、桐竹勘十郎さん（７２）は「１年でも、１か月でも、１日でも早い開場を望んでいる。計画だけではなく、早く現実のものにしてほしい。東京近郊の公立ホールなどで文楽の公演を続けているが、国立劇場についていたお客さんがどんどん離れている」と訴える。

計画通りに８年後に再開場が実現した時、勘十郎さんは８０歳になる。「こけら落としの舞台に参加できるよう頑張ります」と語った。