帝国喫茶が、バンド史上初となるライブ音源『ストーリー・オブ・マイ・ライト TOUR 2025』を10月15日に配信リリースする。

（関連：【画像】帝国喫茶、ライブ音源『ストーリー・オブ・マイ・ライト TOUR 2025』ジャケット）

今作に収録されるのは、3rdアルバムを携えて春に開催された全国ワンマンツアー『ストーリー・オブ・マイ・ライト』のライブ音源。大阪／東京公演より楽曲がセレクトされ、会場の臨場感と熱気をそのまま閉じ込めた全24曲が収録される。

また、今作より「貴方日和」「夏の夢は」「会いたいんだよ」の3曲が本日9月24日に先行配信された。今後は1週間ごとに先行配信楽曲が追加される予定だ。

さらに、12月にマンスリーライブ『LOVE & PEACE & MUSIC IN OUR NEW WORLD』の名古屋編、東京編となるワンマンライブを開催することが決定。同公演のチケットは、本日9月24日よりオフィシャル先着先行がスタートしている。

なお帝国喫茶は、今月から全国のサーキットイベントに出演。10月からは同マンスリーライブの大阪編として、3カ月連続で心斎橋Music Club JANUS公演を開催する。

（文＝リアルサウンド編集部）