米津玄師、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌「IRIS OUT」 が週間デジタル総合チャート総ナメ

米津玄師の新曲「IRIS OUT」（劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌）が、週間デジタル総合チャートを総ナメし、堂々の「首位7冠」を獲得した。

■オリコン「ソロアーティスト歴代最高記録」を自己更新

9月24日公開のBillboard JAPAN 総合ソング・チャート「JAPAN Hot 100」では、21,892ポイントで首位を獲得。2位に大きく差をつけ、「今年度最多ポイント」を記録。

さらに、「Download Songs」「 Hot Animation」「Billboard Japan Hot Shot Songs」「Streaming Songs」と、すべてで初登場首位を獲得。「Streaming Songs」の週間再生数は23,953,292回となり、ソロアーティストとしては史上最多となった。

そして、9月19日付のオリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキングでは、3.8万DLで初登場1位を獲得。これにより通算18作目の1位となり、デジタルシングル通算1位獲得作品数の「ソロアーティスト歴代最高記録」を自己更新。

また、9月29日付のオリコン週間ストリーミングランキングでは、週間再生数2,697.3万回を記録し初登場1位を記録。「ソロアーティストとしては史上初」の週間再生数2,000万回超え達成となった。

「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」において、米津玄師が1位を獲得した作品は18作品。「Lemon」「LOSER」「Flamingo」「海の幽霊」「馬と鹿」「パプリカ」「感電」「Pale Blue」「POP SONG」「M八七」「KICK BACK」「LADY」「月を見ていた」「地球儀」「さよーならまたいつか！」「Azalea」「Plazma」、そして今回の「IRIS OUT」となる。

■リリース情報

2025.09.15 ON SALE

米津玄師

DIGITAL SINGLE「IRIS OUT」

2025.09.22 ON SALE

米津玄師, 宇多田ヒカル

DIGITAL SINGLE 「JANE DOE」

2025.09.24 ON SALE

米津玄師

SINGLE「IRIS OUT / JANE DOE」

■映画情報

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』

9月19日（金）全国公開

(C)2025 MAPPA／チェンソーマンプロジェクト (C)藤本タツキ／集英社

