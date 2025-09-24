　本日の日経平均株価は、朝安も値がさハイテクが上昇し、前営業日比136円高の4万5630円と続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は37社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、国際海底ケーブル共同建設に米メタなど参画するアイ・ピー・エス <4390> [東証Ｐ]、8月度売上高は4.1％増と増収基調を維持したレントラックス <6045> [東証Ｇ]、米ハイテク株上昇一服ながら信用倍率0.78倍で取組妙味が意識されたソフトバンクグループ <9984> [東証Ｐ]など。そのほか、グローバル・リンク・マネジメント <3486> [東証Ｐ]、システムサポートホールディングス <4396> [東証Ｐ]の2社は5日連続で高値を更新した。

※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1717> 明豊ファシリ　東Ｓ　サービス業
<2216> カンロ　　　　東Ｓ　食料品
<2359> コア　　　　　東Ｐ　情報・通信業
<2734> サーラ　　　　東Ｐ　小売業
<2961> 日本調理機　　東Ｓ　金属製品
<3302> 帝繊維　　　　東Ｐ　繊維製品
<3355> クリヤマＨＤ　東Ｓ　卸売業
<3392> デリカフＨＤ　東Ｓ　卸売業
<3486> グロバルＬＭ　東Ｐ　不動産業
<3847> パ・システム　東Ｓ　情報・通信業

<3924> ランドコンピ　東Ｐ　情報・通信業
<4390> アイピーエス　東Ｐ　情報・通信業
<4396> システムサポ　東Ｐ　情報・通信業
<4491> Ｃマネージ　　東Ｓ　情報・通信業
<4617> 中国塗　　　　東Ｐ　化学
<4633> サカタＩＮＸ　東Ｐ　化学
<4828> ビーエンジ　　東Ｐ　情報・通信業
<5803> フジクラ　　　東Ｐ　非鉄金属
<5821> 平河ヒューテ　東Ｐ　非鉄金属
<5830> いよぎんＨＤ　東Ｐ　銀行業

<5832> ちゅうぎんＦ　東Ｐ　銀行業
<5982> マルゼン　　　東Ｓ　金属製品
<6016> ジャパンエン　東Ｓ　輸送用機器
<6045> レントラクス　東Ｇ　サービス業
<6540> 船場　　　　　東Ｓ　サービス業
<6590> 芝浦　　　　　東Ｐ　電気機器
<6814> 古野電　　　　東Ｐ　電気機器
<6988> 日東電　　　　東Ｐ　化学
<7269> スズキ　　　　東Ｐ　輸送用機器
<7456> 松田産業　　　東Ｐ　卸売業

<7472> 鳥羽洋行　　　東Ｓ　卸売業
<7698> アイスコ　　　東Ｓ　卸売業
<8331> 千葉銀　　　　東Ｐ　銀行業
<8591> オリックス　　東Ｐ　その他金融業
<9556> イントループ　東Ｇ　サービス業
<9906> 藤井産業　　　東Ｓ　卸売業
<9984> ＳＢＧ　　　　東Ｐ　情報・通信業

株探ニュース