本日の【上場来高値更新】 アイピーエス、ＳＢＧなど37銘柄 本日の【上場来高値更新】 アイピーエス、ＳＢＧなど37銘柄



本日の日経平均株価は、朝安も値がさハイテクが上昇し、前営業日比136円高の4万5630円と続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は37社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、国際海底ケーブル共同建設に米メタなど参画するアイ・ピー・エス <4390> [東証Ｐ]、8月度売上高は4.1％増と増収基調を維持したレントラックス <6045> [東証Ｇ]、米ハイテク株上昇一服ながら信用倍率0.78倍で取組妙味が意識されたソフトバンクグループ <9984> [東証Ｐ]など。そのほか、グローバル・リンク・マネジメント <3486> [東証Ｐ]、システムサポートホールディングス <4396> [東証Ｐ]の2社は5日連続で高値を更新した。



※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧

コード 銘柄名 市場 業種

<1717> 明豊ファシリ 東Ｓ サービス業

<2216> カンロ 東Ｓ 食料品

<2359> コア 東Ｐ 情報・通信業

<2734> サーラ 東Ｐ 小売業

<2961> 日本調理機 東Ｓ 金属製品

<3302> 帝繊維 東Ｐ 繊維製品

<3355> クリヤマＨＤ 東Ｓ 卸売業

<3392> デリカフＨＤ 東Ｓ 卸売業

<3486> グロバルＬＭ 東Ｐ 不動産業

<3847> パ・システム 東Ｓ 情報・通信業



<3924> ランドコンピ 東Ｐ 情報・通信業

<4390> アイピーエス 東Ｐ 情報・通信業

<4396> システムサポ 東Ｐ 情報・通信業

<4491> Ｃマネージ 東Ｓ 情報・通信業

<4617> 中国塗 東Ｐ 化学

<4633> サカタＩＮＸ 東Ｐ 化学

<4828> ビーエンジ 東Ｐ 情報・通信業

<5803> フジクラ 東Ｐ 非鉄金属

<5821> 平河ヒューテ 東Ｐ 非鉄金属

<5830> いよぎんＨＤ 東Ｐ 銀行業



<5832> ちゅうぎんＦ 東Ｐ 銀行業

<5982> マルゼン 東Ｓ 金属製品

<6016> ジャパンエン 東Ｓ 輸送用機器

<6045> レントラクス 東Ｇ サービス業

<6540> 船場 東Ｓ サービス業

<6590> 芝浦 東Ｐ 電気機器

<6814> 古野電 東Ｐ 電気機器

<6988> 日東電 東Ｐ 化学

<7269> スズキ 東Ｐ 輸送用機器

<7456> 松田産業 東Ｐ 卸売業



<7472> 鳥羽洋行 東Ｓ 卸売業

<7698> アイスコ 東Ｓ 卸売業

<8331> 千葉銀 東Ｐ 銀行業

<8591> オリックス 東Ｐ その他金融業

<9556> イントループ 東Ｇ サービス業

<9906> 藤井産業 東Ｓ 卸売業

<9984> ＳＢＧ 東Ｐ 情報・通信業



株探ニュース

