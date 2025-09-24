9月18日に東京・銀座で開催された「カルティエ銀座4丁目ブティック」のオープニングイベント。イベントには、多くのセレブリティたちが出席した。

多くの著名人が登場するとあって、厳重な警備体制が敷かれるなか、全身黒のコーディネートで会場入りしたのは、堀田真由。1970年代のものだというドレスに、足元は秋らしくロングブーツを合わせている。イベントで取材陣から「自身のご褒美時間には何を?」と聞かれると、「オイスターバーが大好きで、15個とか20個とか、ぺろりと食べてしまいます」と、意外な大食漢ぶりを告白。“食欲の秋”が待ちきれないようだ。

続いては、Kis-My-Ft2の玉森裕太。ご褒美時間については「仕事の後、お風呂上がりにコーヒーを淹れて、何も考えずに、ただただ飲んでいる時間が好き」。イベント後には、出てくる玉森をひと目見ようと、大勢のファンが詰めかけるなか、迎えの車にさっそうと乗り込んだ。玉森はイベントでの写真を自らのInstagramにアップ。現在の髪の色に合わせたようなベージュのコート、セーター、パンツというコーディネートで、コメント欄には《玉ちゃん、こんなにも、カルティエが似合う人いません》《ワントーンの着こなし、すごくお洒落で大人の余裕を感じる》など、絶賛する声が多数寄せられていた。

会場に集まった多くの著名人のなかでも、圧巻だったのは中条あやみ。“奇跡の9等身”ともいわれる抜群のスタイルは、飛び抜けた存在感を放っており、周囲の人たちから「きれいすぎる」「スタイルすごい!」などの声があがっていた。

28歳の中条は、2023年に実業家の男性と結婚。この10月からはドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）に女社長役で出演する。公私ともに充実し、ますます美貌に磨きがかかっているようだ。