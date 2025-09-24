「♪セブンイレブンいい気分」

思わず口ずさみたくなる、キャッチコピー。ですが、いまCMでは違うフレーズが流れているのをご存じですか？様々な企業のキャッチコピー、あなたはいくつわかりますか？

各企業のキャッチコピーには「どんな思い」が？

山形純菜キャスター：

シャープのキャッチコピーは、2025年9月から「ひとの願いの、半歩先。SHARP」に変わっています。

このように、多くの企業が掲げているキャッチコピーには「どんなフレーズ」で「どんな思い」が込められているのでしょうか。

【有名企業の“キャッチコピー”】

▼コスモ石油「ココロも満タンに」

・1997年に掲げたスローガン

・セルフ化などが進む中、目には見えない人との心のやり取りを大事にしたいという思い

▼味の素「Eat Well,Live Well.」

・創業100周年を機に変更（2010年〜）

・1999年から約10年間掲げられたスローガン「あしたのもと」も有名

▼クラシエ「夢中になれる明日」

・TVCMや動画広告の冒頭3秒につけて発信

・CM量は増やしていないが…企業名＋メッセージの認知度3.6％→18.8％に

（2020年→2023年 日経BPコンサルティング「企業メッセージ調査より」）

▼カルビー「掘りだそう、自然の力。」

・自然の恵みをいかし、美味しさと楽しさを創造し貢献する意味を込めた

・人の持つ力を掘り出そうという意味も含まれている

時代の流れとともに変化する…心を“キャッチ”するワード

山形キャスター：

続いては、商品のキャッチコピーを見ていきます。

ブラックサンダーの2013年〜2018年に使われていたキャッチコピーは「一目で義理とわかるチョコ」なんですが、なぜこのようなキャッチコピーにしたのか。

当時は1個30円（税別）で、これだと“本命チョコにはなりきれない”。ただ、社内で義理チョコとして配られていたのが他社の商品の「チロルチョコ」だった。「これはいかん」ということで、義理チョコ定着のために、このようなキャッチコピーをつけてPRしたということです。

商品の知名度もアップしていきましたが、2021年に「義理全面押し」から方針転換しました。なぜかと言いますと、義理チョコ＝義務・重荷という意見もあり、「自由なバレンタインを」という思いで方針転換したということです。

2025年は「ワックワクが、ザックザク。」に変わっています。時代の流れとともに、キャッチコピーも変わっているということです。

キャッチコピーを自分につけるなら？

山形キャスター：

「あなたのキャッチコピーは？」と街の人に聞いてみました。

20代男性

「いつも笑顔」



40代女性

「特にない。前に出たい人のためのキャッチコピー」

また、井上キャスターのキャッチコピーをChatGPTに考えてもらいました。名前とTBSアナウンサー、元高校球児と打ち込んで出たのがこちらです。

「グラウンドで培った誠実さ、心に響くストレート」

井上貴博キャスター：

これをエントリーシートに書いてたら落ちるでしょうね。