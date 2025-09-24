元衆院議員の宮崎謙介氏（44）が、23日配信のYouTubeチャンネル「楽待チャンネル」に出演し、自民党総裁選（10月4日投開票）の大きな争点でもある政治とカネについて指摘した。

旧安倍派などを舞台にした裏金事件などで、国民の政治不信を招いた自民党。7月の参院選惨敗を受け、選挙総括では「解党的出直しに取り組む」とした。

保守、リベラルの分断もあった党内について、宮崎氏は「激しかったですよ。政権が自分の手元にあると思っていたから、党内抗争でやればいいというのがあった」としつつも、与党は衆参両院で過半数割れという事態に。「もはやそういうことをやっていると、ますます船が沈んでいってしまうので、もう無理だろうということの表れが、“解党的出直し”というワーディング（言葉の選び方）だと思う」と分析した。

自民がピンチになった時にたびたび使われてきた言葉でもある“解党的出直し”。宮崎氏は「解党的出直しって何だろうなって最近考えていて。何人かの議員にも聞いているんですけど、人それぞれ言うことが違う。現段階では解党的出直しにイコールするような踏み込んだ回答はしていない。マイルドだから。解党的出直しなことは言っていない」と、収録時点での印象を口にした。

その上で、「個々に聞くと、たとえばですけど、定年制の見直し。なし崩し的になっていたりするけど、徹底的にやるとか、何ならもっと見直そうぜという話があったり、選挙区の世襲制。地盤を引き継ぐのはダメとか。しがらみ政治なんですよ、自民党は。そういうのが改革を邪魔をしているというのが、暗黙の了解で持っている」と述べた。

「そういうのをぶっ壊すというのが解党的出直しなんじゃないの？という声が、聞いていると共通するのはそこかなと思って、そういうことをやらないと解党的出直しにならないと思う」。正論を口にしたが「選挙期間中にはそれは言えないですよね、というオチです」と、泣きどころを指摘。議員票獲得のため、言葉をのみ込んでいるのではと推察した。