森崎ウィンさん、Snow Manの向井康二さんの２人がＷ主演を務める映画「（LOVE SONG）」ジャパンプレミアに登壇しました。

【写真を見る】 【 森崎ウィン・向井康二 】 タイで撮影のＷ主演映画「（LOVE SONG）」完成 向井「母も喜んでいます」





本作はタイと日本の共同制作作品で、几帳面で仕事一筋の研究員・ソウタ(森崎ウィン)が、突然の辞令でタイ勤務を命じられて、東京からバンコクへ向かう。バンコクに降り立ったソウタは、そこで学生時代に密かに思いを寄せていたカイ(向井康二)と再会。大学時代から音楽活動を続け、タイでカメラマンとして活躍するカイの姿を見て、ソウタの思いは再び熱を帯び始める。一方のカイも、自分が学生時代に歌っていた未完成の歌をソウタが覚えていることに驚き、二人の距離はだんだんと縮まっていく。東京とバンコクを舞台に が2人を繋ぐピュアラブストーリーです。







共にアジアにルーツ持つ2人が初共演したことについて森崎さんは“ルーツを持つアジアでの作品に参加できたことは本当に、僕の夢の 1つでもありましたので、純粋にすごく嬉しかったです”と喜び、続けて“あとは康ちゃんと会えるとなって、最初はどんな人なのかって？。というのもテレビの中でしか見たことがなかったから。でも、初対面の時から初めまして感がないねというところが、なんかすごく不思議な出会いだなと思って参加させていただきました”と初対面の感想を語りました。







一方の向井さんも“やっぱ嬉しいですよね。お母さんがタイの方なので、タイのドラマや映画に出たいなという夢があり、初めてガッツリとタイと日本の共同製作ということでありがとうございます。母も喜んでいますし、相手がウィンくんで良かったなと思います”と出演を喜びました。

現場でもすぐに打ち解けたという2人。向井さんは“本読みぐらいからなんか、態勢も似ていて2人とも左足を組むと落ちつくんで同じ姿勢でやっていました”と息の合った様子を明かすと、森崎さんも向井さんについて“すごく明るくてムードメーカーですごくエネルギッシュでみんなを盛り上げてくれました”と、息の合った様子を見せました。







さらに、森崎さんは“2人だけのシーンとかはシュッと集中して、僕が1人になってる時とか、すっと隣に来て何も言葉出さずに、サッと体に触れて励ましてくれました”と向井さんの対応がうれしかったと語ると、向井さんは“虫がついていたんです”と照れ隠しでごまかすと、すかさず森崎さんも”そういうことだったのか！虫を取ってくれたんだ。それはありがたい虫が苦手なんで”と息の合った返しをして会場を笑わせていました。







イベントには他に及川光博さん、藤原大祐さん、齊藤京子さん、逢見亮太さん、チャンプ・ウィーラチット・トンジラー監督が登壇しました。



【担当：芸能情報ステーション】