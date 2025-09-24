俳優で歌手の北山宏光（４０）が２４日、東京・ブルガリア大使公邸で行われたブルガリア共和国友好親善大使の就任式に登場した。日本において同国の友好親善大使が任命されるのは今回が初となる。

北山はブルガリアについて「ブルガリア友好親善大使ということで大変光栄に思っています」と笑顔。９月に約８日間ブルガリアを訪れたといい「街の美しさ、自然の雄大さ、歴史、食事、音楽、ダンスと全てがすばらしいものでした」と感激したことを明かした。「僕が感じたすばらしさを日本の方々にも伝えるとともに、エンターテインメントで日本とブルガリアをつなぐ架け橋になれれば」と思い描いた。

特に印象的だった食べ物はトマトだったという。「バッファローの心臓と言われているトマトがあって、すごく肉厚で、本当においしくて。それとチーズを組み合わせたり、ヨーグルトもです」と熱弁した。

さらに、「ヤギとかのジビエっぽいソーセージとかも食べたんですけど、本当に臭みがなくて。スパイスとかも興味があるんですよ。２種のスパイスを混ぜてパンにつけたり。あまり日本人が経験していないスパイスも存在しているんじゃないかな。（ブルガリア料理は）ヘルシーだと思う」と目を輝かせた。