ºå¿À¡¡ÀÐ°æÂçÃÒ¤¬£²·³Àï¤ÇÉüµ¢ÅÐÈÄ¡¡£±²ó£²£Ë¤Î°µ´¬Åêµå¡¡Æ£Àî´ÆÆÄ¤é£±·³¼óÇ¾¿Ø¤¬°ÛÎã¤Î»ë»¡
¡¡¡Ö¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¢ºå¿À¡Ý¹Åç¡×¡Ê£²£´Æü¡¢ÆüÅ´¹ÝÈÄ£Ó£Ç£Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡ºå¿À¡¦ÀÐ°æ¤¬Éüµ¢ÅÐÈÄ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡££±¡Ý£²¤ÎÏ»²ó¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£ÀèÆ¬¡¦ÅÏÊÕ¤ò£±£µ£²¥¥í¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤È¡¢Â³¤¯ÅÄÂ¼¤Ï£±£³£³¥¥í¤ÎÊÑ²½µå¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£ºÇ¸å¤Ï°ëÂ¼¤òº¸Èô¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡££±£·Æü¤Ö¤ê¤Î¼ÂÀï¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¡¢£±²óÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È´°àú¤ÊÅêµå¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÀÐ°æ¤Ï¥ê¡¼¥°Í¥¾¡ÍâÆü¤Î£¸Æü¤Ë¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¤É¤òÌÜÅª¤Ë½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¡¢£²£±Æü¤Ë¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¤ËÅÐÈÄ¡£ÂÇ¼Ô£¶¿Í¤«¤é£µ»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢¡ÖÁÀ¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¤Îµå¤¬¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÉáÄÌ¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥×¥íÌîµåµÏ¿¤Î£´£¸»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤Ï·ÑÂ³Ãæ¡££´£·¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤ÏÆ£Àî´ÆÆÄ¤¬»ý¤ÄµåÃÄµÏ¿¤Þ¤Ç¤¢¤È£²¡¿£³¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÆ£Àî´ÆÆÄ¤¬»ë»¡¡£Æ£ËÜÁí¹ç¥³¡¼¥Á¡¢ÅÄÃæÆâÌî¼éÈ÷ÁöÎÝ¥³¡¼¥Á¡¢¾åËÜÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤â¥Í¥Ã¥ÈÎ¢¤«¤é¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£