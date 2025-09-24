歌手の美川憲一（79）が24日、インスタグラムを更新。2つのイベントの出演辞退を発表した。

美川は「皆様へ 多大なるご心配をお掛けしております」と書き出し、「できるだけ早く仕事復帰をしたかったのですが、ペースメーカーがしっかりと癒着するまで、もうしばらく時間がかかるとの診断を受け、大変心苦しいのですが下記公演への 出演は辞退させていただく事になりました」と発表、「9／28（日）『秦野たばこ祭』」「9／29（月）『令和・歌の祭典2025 〜作詞家星野哲郎生誕100年記念〜』」の2公演の出演辞退を発表した。

そして「『秦野たばこ祭』には代わりに大江裕さんが出演してくださる事になりました。ありがとうございます。『令和・歌の祭典2025』は素晴らしい出演者の皆様が最高のステージを届けてくださると思います」と伝えた。

そして「ファンのみなさまや関係者の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、なるべく早く復帰できるように努めてまいります」と記し、病院で撮影したとみられる手の写真を添えた。

この投稿に「くれぐれもお大事にして下さいね」「無理をせずしっかり休養してくださいね」「憲ちゃんの元気なお姿を見られることと、歌声を聞けることをいつまでも待ってますよ」などのコメントが寄せられている。

美川は今月13日、洞不全症候群による休養を発表。11月にペースメーカーの取り付け手術が終わり、入院していることを明かした。「少しでも早く元気に仕事復帰できるよう日々努力致します」などとコメントしいている。