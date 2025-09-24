Sizuk¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø·ëº§»ØÎØÊª¸ì¡ÙOP¼çÂê²Î¡ÖLover¡Çs Eye¡×feat. ¥Ò¥á¡ÊCV¡§µ´Æ¬ÌÀÎ¤¡ËËÜÆüÇÛ¿®¡õMV¸ø³«
Sizuk¤¬¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø·ëº§»ØÎØÊª¸ì¡Ù¥Ò¥áÌò µ´Æ¬ÌÀÎ¤¤¬²Î¤¦¡ÖLover¡Çs Eye¡×¤òËÜÆüÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
¡ÖLover¡Çs Eye¡×¤Ï¡¢ºî»ì¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤À¤Þ¤µ¤ª¤ê¡×¡¢ÊÔ¶Ê¤Ë¤Ï¡Ö¾¾ÅÄÉË¿Í¡×¡¢¤½¤·¤Æ²Î¤¤¼ê¤Ë¤ÏTV¥¢¥Ë¥á¡Ø·ëº§»ØÎØÊª¸ì¡Ù¥Ò¥áÌò µ´Æ¬ÌÀÎ¤¤ò·Þ¤¨¤¿¼ÀÁö´¶°î¤ì¤ë¥Ñ¥ï¡¼¥Á¥å¡¼¥ó¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£ËÜÆü20»þ¤è¤êMV¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò°ìÅÙ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡£
¤Þ¤¿¤½¤ó¤ÊËÜ³Ú¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µ´Æ¬ÌÀÎ¤¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
◾️µ´Æ¬ÌÀÎ¤¡¡¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥Ò¥á¤È¤·¤ÆSizuk¤µ¤ó¤Î¡ÖLover¡Çs Eye¡×¤ò¥«¥Ð¡¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤ÆÆñ¤·¤¤³Ú¶Ê¤ò¥Ò¥á¤È¤·¤Æ²Î¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Æñ¤·¤µ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸Ä¿ÍÅª¤ËLover¡Çs Eye¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¤¥é¥¹¥È¤Î¥¥ê¥Ã¤È¤·¤¿É½¾ð¤Î¥Ò¥á¤¬¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¤¥é¥¹¥È¤Î¥Ò¥á¤Î¤³¤È¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Ê¤¬¤é¤«¤Ã¤³¤è¤¯²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª Sizuk¤µ¤ó¤ÎÑÛ¡¹¤·¤¯¤ÆÁÔÂç¤Ç¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¥Ü¡¼¥«¥ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿°ì¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢À§Èó¡¢¥¢¥Ë¥á¤ÈÊ»¤»¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢£¡ÖLover¡Çs Eye¡×feat.¥Ò¥á(CV:µ´Æ¬ÌÀÎ¤)
ÇÛ¿®¡§https://sizuk.lnk.to/Lovers_Eye
¢¡CREDIT
²Î¡§¥Ò¥á¡ÊCV¡§µ´Æ¬ÌÀÎ¤¡Ë
ºî»ì¡§¤³¤À¤Þ¤µ¤ª¤ê
ºî¶Ê¡§½ÓÎ¶
ÊÔ¶Ê¡§¾¾ÅÄÉË¿Í
◾️TV¥¢¥Ë¥á¡Ø·ëº§»ØÎØÊª¸ì¶¡Ù
2025Ç¯10·î4Æü¤è¤êÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®
AT-X¡¢BS11¡¢TOKYO MX¡¢ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤Û¤«¤Ë¤Æ
2025Ç¯10·î4Æü(Æü)¤è¤êÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¡ª
AT-X¡§
10·î4Æü Ëè½µÅÚÍËÆü¡¡21¡§30¡Á¡¡¢¨´Ý¸«¤¨¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó
Ëè½µ·îÍËÆü¡¡29¡§00¡Á¡¡¢¨¥ê¥Ô¡¼¥ÈÊüÁ÷¡¿´Ý¸«¤¨¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó
Ëè½µÅÚÍËÆü¡¡06¡§30¡Á¡¡¢¨¥ê¥Ô¡¼¥ÈÊüÁ÷¡¿´Ý¸«¤¨¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó
TOKYO MX¡§ 10·î4Æü Ëè½µÅÚÍËÆü¡¡22¡§00¡Á
BS11¡§10·î4Æü Ëè½µÅÚÍËÆü¡¡22¡§00¡Á
¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¡§ 10·î4Æü Ëè½µÅÚÍËÆü¡¡22¡§30¡Á
¢¡ÇÛ¿®¾ðÊó
10·î4Æü¡¡Ëè½µÅÚÍËÆü22¡§00¤è¤êÃÏ¾åÇÈÆ±»þ¡¦¹ñÆâºÇÂ®ÇÛ¿®
ABEMA¡¦U-NEXT¡¦¥¢¥Ë¥áÊüÂê
¡Ú´Ý¸«¤¨¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡ÛÆÈÀêÇÛ¿®
ABEMA¡¦U-NEXT
¢¨´Ý¸«¤¨¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤È¤Ï¡¢µ¬À©²ò½üÈÇ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÇÛ¿®Æü»þ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡INTRODUCTION
5¤Ä¤Î»ØÎØ¤ò½¸¤á¿¼Ê¥²¦¤È¤Î·èÀï¤ËÄ©¤ó¤À¥µ¥È¥¦¤È¥Ò¥áÃ£¤Ï¡¢¤¢¤È°ìÊâ¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¿¼Ê¥²¦¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¤¬¡¢¥µ¥È¥¦¤¬ÎÏ¿Ô¤¤Æ¤·¤Þ¤¤µçÃÏ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£´Ö°ìÈ±¤ò¥¢¥é¥Ð¥¹¥¿¤Ëµß¤ï¤ì¡¢°ì¹Ô¤Ï°ì»þÂÖÀª¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤³¤Ë¥Ò¥á¤ÎËå¡¦¥â¡¼¥ê¥ª¥ó¤¬ÆÍÁ³¸½¤ì¤ë¡£ºÆ¤Ó¿¼Ê¥²¦¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤¿¤á¡¢¥µ¥È¥¦¤ÈÉ±Ã£¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÎÏ¤òÉÕ¤±¡¢å«¤ò¿¼¤á¤ë½¤¹Ô ¡½¤¹¤Ê¤ï¤Á¡Ö²Ö²Ç½¤¶È¡×¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÍÍ¡¹¤Ê»îÎý¤ò²Ý¤µ¤ì¡¢¥µ¥È¥¦¤È¥Ò¥á¤Ï¹¹¤ËÃç¤ò¿¼¤á¡¢¥Í¥Õ¥ê¥Æ¥£¥¹¡¦¥°¥é¥Ê¡¼¥È¡¦¥µ¥Õ¥£¡¼¥ë¡¦¥¢¥ó¥Ð¥ë¤È¤Î´Ø·¸¤â¿ÊÅ¸¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¥µ¥È¥¦Ã£¤Ï¼¡¤³¤½¿¼Ê¥²¦¤òÇË¤ê¡¢Ê¿ÏÂ¤òÄÏ¤ß¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡ª¡©
¢¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî ¡§ ¤á¤¤¤Ó¤¤
(·ÇºÜ ·î´©¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥¬¥ó¥¬¥ó¡×¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹´©¡Ë
´ÆÆÄ ¡§ Ä¾Ã«¤¿¤«¤·
Éû´ÆÆÄ ¡§ Àõ¸«¾¾Íº
¥·¥ê¡¼¥º¹½À® ¡§ ÀÖÈø¤Ç¤³
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó ¡§ ÃçÉßº»¿¥
¥µ¥Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó ¡§ Î©ÀÐÀ»
Áíºî²è´ÆÆÄ ¡§ ÃçÉßº»¿¥¡¢¾®Èþ¸Í¹¬Âå¡¢¾®ÎÓÍø½¼¡¢ÀÄÌî¸ü»Ê
¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó ¡§ ÉÚ³ßºÌºÚ
¿§ºÌÀß·× ¡§ ËÙÆâÎ¤Æà
Èþ½Ñ´ÆÆÄ ¡§ ¾®ºê¹°µ®
CG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼ ¡§ ÃÓÅÄÍµ¹Ô
»£±Æ´ÆÆÄ ¡§ ÑÁÈô
ÊÔ½¸ ¡§ Ä¹Ã«ÀîÉñ
²»¶Á´ÆÆÄ ¡§ Ç¼Ã«Î½²ð
²»¶ÁÀ©ºî ¡§ ¥¹¥¿¥¸¥ª¥Þ¥¦¥¹
²»³Ú ¡§ ÊõÌîÁï»Ë
²»³ÚÀ©ºî ¡§ ¥Ý¥Ë¡¼¥¥ã¥Ë¥ª¥ó¡¢¥¢¥Ã¥×¥É¥ê¡¼¥à
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî ¡§ Staple Entertainment
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡§Sizuk¡ÖDaybreak¡×
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡§µ´Æ¬ÌÀÎ¤¡Öany if¡×
¢¡CAST
¥µ¥È¥¦ ¡§ º´Æ£ ¸µ
¥Ò¥á ¡§ µ´Æ¬ÌÀÎ¤
¥Í¥Õ¥ê¥Æ¥£¥¹ ¡§ ÅçÂÞÈþÍ³Íø
¥°¥é¥Ê¡¼¥È ¡§ ¾åÅÄ Æ·
¥µ¥Õ¥£¡¼¥ë ¡§ ²Ã·¨°¡°á
¥¢¥ó¥Ð¥ë ¡§ ¾®¾¾Ì¤²Ä»Ò
¥Þ¥ë¥¹ ¡§ ºäÅÄ¾¸ã
¥¢¥é¥Ð¥¹¥¿ ¡§ ÀéÍÕ ÈË
¥â¡¼¥ê¥ª¥ó ¡§ ÉÙÅÄÈþÍ«
¿¼Ê¥²¦ ¡§ Á°ÌîÃÒ¾¼
