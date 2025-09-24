荒谷翔大、SNSでファンが選んだ新曲「煌めきワンダー」配信リリース決定
荒谷翔大が、新曲「煌めきワンダー」を10月8日に配信リリースすることを発表した。
本楽曲は、事前にSNS上で2曲投稿し、ユーザーファンにアンケートを募って多数票を獲得した楽曲。ジャケットは野元喬文が担当している。作詞・作曲に加え、編曲まで荒谷本人が手掛けた今作は、敬愛するファンク、ソウルはもとより90年代の「渋谷系」を彷彿とさせるトラックとリリックが特徴とのこと。自然と体が揺れるメロウなトラックに、肩の力を抜いてくれるような落ち着く歌声がマッチした楽曲に仕上がっているという。
◆ ◆ ◆
◾️荒谷翔大 コメント
今を生きるひとりひとりが、ありふれた、かけがえのない毎日の中で煌めき、心踊る、そんな奇跡のような一瞬を、この歌で感じてもらえたら嬉しいです。
◆ ◆ ◆
なお、今作リリースを経て11月には東名阪のワンマンライブツアーが控えている。
◾️「煌めきワンダー」
2025年10月8日（水）リリース
配信：https://lnk.to/kirameki_
◾️＜ONE MAN LIVE TOUR 2025 “Last Number”＞
2025年
11月10日（月）代官山UNIT (東京) 開場18:00 開演19:00
11月21日（金）心斎橋JANUS (大阪) 開場18:30 開演19:00
11月22日（土）新栄Shangri-La (愛知) 開場17:30 開演18:00
▼チケット一般販売
チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/aratanishota/
ローソンチケット：https://l-tike.com/aratanishota/
e+：https://eplus.jp/aratanishota/
◾️その他ライブ情報
2025年
9月27日（土）福岡 MUSIC CITY TENJIN 2025【solo set】
9月27日（土）福岡 Buzz Dream FES 2025【solo set】
9月28日（日）長野 りんご音楽祭2025
10月4日（土）静岡 Sound Vacation ’25【solo set】
10月18日（土）-19日（日）東京 TAMATAMA FESTIVAL 2025
11月16日（日）和歌山 PICNIC JAM【solo set】
11月18日（火）東京 Myuto Morita Oneman Live in LIQUIDROOM 【solo set】
