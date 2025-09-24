鈴木実貴子ズが、本日リリースしたEP『瞬間的備忘録』に収録されている「坂」のMVを公開した。

◆鈴木実貴子ズ 動画

「坂」は、下北沢でのライブ後、鈴木実貴子（Vo, G）がライブに納得がいかず会場から逃げ出したくなり、街を彷徨っている時を歌った曲で、元々は鈴木実貴子のソロで演奏していた曲だという。ズ（Dr）は、「元々は、ボツ曲とまでは言わないですけど2人でやらない曲っていうポジションだったのが、 メジャーデビュー後に“あれ？今ならいい感じかも”」と心境の変化で楽曲の世界観に共感して、今回再録することになったとのことだ。

「坂」のMVは、鈴木実貴子ズの世界観を多く表現してきた映像作家の吉田ハレラマが担当。吉田ハレラマは、MV制作にあたり、「おふたりに出会って7年が経ちました。今回の楽曲は、僕にとっての「鈴木実貴子ズ」がそのまま形になっているようで、なんだかハラハラしちゃいました。うまく言葉にできないのですが、ふたりがただ歩き続けていていることに、勝手に何かを感じ取ろうとしている僕たちがいるような…「正しさ」とは違う「足あと」のようなものを期待している感覚を少しでも形にできたらと思って映像をつくりました」とコメントしている。

なお鈴木実貴子ズは、9月25日にSpitz主催のイベント＜豊洲サンセット 2025＞への出演が決定しており、12月13日には、バンド史上最大規模のワンマンライブ＜危機一発？を東京・鶯谷ダンスホール新世紀で開催する。

■ミニアルバム『瞬間的備忘録』

2025年9月24日（水）リリース

（CD＋DVD）CRCP-20616 / ￥5,000（税込） ◆CD収録内容 ※全5曲収録

1. 坂

2. 都心環状線

3. 夕やけ

4. 正々堂々、死亡

5. あきらめていこうぜ ◆DVD収録内容

・2025年6月28日＜あばら＞ツアーファイナル＠下北沢SHELTERライブ映像

・ライブ当日の鈴木実貴子ズを追ったドキュメント映像

■ワンマンライブ＜危機一発＞ 2025年12月13日（土）＠東京・鶯谷 ダンスホール新世紀

※チケット詳細は近日発表

■＜Spitz ✖️VINTAGE ROCK std. presents「豊洲サンセット 2025」＞ 2025年9月25日（木）、9月26日（金）＠東京・豊洲PIT

OPEN 17:00 / START 18:00 ※鈴木実貴子ズは、9月25日に出演