TiDEが、配信シングル「Day Trip」を本日リリースし、MVを公開した。

◆TiDE 動画

「Day Trip」は何気ない日々の出会い、経験、感情を心（=精神的）の旅として映し出した1曲となっているという。MVでは新進気鋭の映像監督、井上青が担当。ビニールに囲まれた青白い空間で演奏するバンドメンバーと、電飾をまとったダンサーが都市を巡るシーンが交錯するクールでスタイリッシュな作品に仕上がっているとのこと。

さらにバンド初となる自主企画ライブ＜TiDE presents『胎動』＞が12月17日に東京・渋谷TOKIO TOKYOにて、メンバーがリスペクトするゲストアーティストを迎えて開催されることが発表された。チケットはイープラスにて先着先行販売を受付中だ。

◾️配信シングル「Day Trip」 2025年9月24日（水）リリース

配信：https://lnk.to/DayTripNE

◾️＜TiDE presents『胎動』＞ 日時：12月17日（水）

OPEN 18:30 / START 19:00

会場：渋谷TOKIO TOKYO

チケット：\3,500（ドリンク代別）

出演：TiDE / ゲストアーティスト（後日発表）

先着先行販売：https://eplus.jp/tide/