TiDE、配信シングル「Day Trip」本日リリース＆MV公開。バンド初となる自主企画ライブ開催決定も
TiDEが、配信シングル「Day Trip」を本日リリースし、MVを公開した。
「Day Trip」は何気ない日々の出会い、経験、感情を心（=精神的）の旅として映し出した1曲となっているという。MVでは新進気鋭の映像監督、井上青が担当。ビニールに囲まれた青白い空間で演奏するバンドメンバーと、電飾をまとったダンサーが都市を巡るシーンが交錯するクールでスタイリッシュな作品に仕上がっているとのこと。
さらにバンド初となる自主企画ライブ＜TiDE presents『胎動』＞が12月17日に東京・渋谷TOKIO TOKYOにて、メンバーがリスペクトするゲストアーティストを迎えて開催されることが発表された。チケットはイープラスにて先着先行販売を受付中だ。
◾️配信シングル「Day Trip」
2025年9月24日（水）リリース
配信：https://lnk.to/DayTripNE
◾️＜TiDE presents『胎動』＞
日時：12月17日（水）
OPEN 18:30 / START 19:00
会場：渋谷TOKIO TOKYO
チケット：\3,500（ドリンク代別）
出演：TiDE / ゲストアーティスト（後日発表）
先着先行販売：https://eplus.jp/tide/
関連リンク
◆TiDE オフィシャルサイト
◆TiDE オフィシャルX
◆TiDE オフィシャルInstagram
◆TiDE オフィシャルYouTubeチャンネル
◆TiDE オフィシャルTikTok