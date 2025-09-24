Åìµþ½é´ü¾×Æ°¡¢ËÜÆü¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¸¸ÁÛ¤È¸½¼Â¤¬¸òºø¤¹¤ë¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é¥é¥ó¥Ç¥ô¡¼¡×MV¸ø³«·èÄê
Åìµþ½é´ü¾×Æ°¤¬¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÅìµþ½é´ü¾×Æ°¡Ù¤Ç¥¥ó¥°¥ì¥³¡¼¥É¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥ê¡¼¥É¶Ê¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é¥é¥ó¥Ç¥ô¡¼¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬ËÜÆü20»þ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢´Å¤¯Ñ³¤¤°¦¤Îµ²±¤È¡¢¤½¤Î½ª¤ï¤ê¤ËÈ¼¤¦ÀÚ¤Ê¤µ¤ò±ÇÁü²½¡£¸¸ÁÛ¤È¸½¼Â¤Î¶³¦Àþ¤¬¤Ë¤¸¤ß¹ç¤¦À¤³¦¤Ç¡¢¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡È¸ì¤êÉô¡É¤È¤Ê¤ê¡¢°¦¤ÎÍ¾±¤¤ä¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯»þ´Ö¤ÎÑ³¤µ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥á¥¤¥ó¤È¤Ê¤ë±éÁÕ¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¸÷¤È°Ç¤¬¸òºø¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê¶õ´Ö¤Ç»£±Æ¡£ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢²áµî¤Î»×¤¤½Ð¡¢µ²±¤Î±ÇÁü¤¬Àä¤¨´Ö¤Ê¤¯Åê±Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼º¤ï¤ì¤¿°¦¤ÎÍ¾±¤¤ä»þ´Ö¤ÎÀÚ¤Ê¤µ¤¬Ãê¾ÝÅª¤Ë»ë³Ð²½¤µ¤ì¤¿¸¸ÁÛÅª¤ÊÀ¤³¦¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤·¡¼¤Ê¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬¡¢´Ñ¤ë¼Ô¤Ë¡Ö°¦¤·¤¿¿Í¤È¤Î»×¤¤½Ð¤äµ²±¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡×¤ò¶¯¤¯Ìä¤¤¤«¤±¤ë¡£º£²ó¤ÎMV¤ÏÅìµþ½é´ü¾×Æ°¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´¶À¤È±ÇÁüÈþ¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯É½¸½¤·¤¿¡¢¿·¤·¤¤¥¬¡¼¥ë¥º¥í¥Ã¥¯¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÄó¼¨¤¹¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
10·î5Æü¤Ë¤ÏÅìµþ¥¥Í¥Þ¶æ³ÚÉô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥ì¥³È¯¸åºÇ½é¤Î¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤ë¡¢Åìµþ½é´ü¾×Æ°¡ã¤ß¤Ê¤µ¤óŽ¯Ž¯‼️¤µ¤è¤Ê¥é¥ó¥Ç¥Ö¥¥¡Á🐽‼️¤³¤ì¥¬¥Á¤Í⁉️¡ä¤ò³«ºÅ¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é¥é¥ó¥Ç¥ô¡¼¡×¤¬¼çÂê²Î¤Ë·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥Õ¥ì¥¤¥à¥æ¥Ë¥ª¥ó ºÇ¶¯»¦¤·²°ÅÁÀâ¹ñ²¬[»äÆ®ÊÔ]¡Ù¤Î¸ø³«¤â¹µ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Îº£¸å¤Ë¤â¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
◾️¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÅìµþ½é´ü¾×Æ°¡Ù
2025Ç¯9·î24Æü¡Ê¿å¡ËÇÛ¿®
ÇÛ¿®¡§https://tokyo-syoki-syodo.lnk.to/tss
¡¦KICS-94229¡¡½é²ó¸ÂÄêÈ×2ËçÁÈ¡ÊÆÃÅµ¥é¥¤¥ÖDVD±ÇÁüÉÕ¤¡Ë¡¡¡ï3,900¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
¡¦KICS-4229¡¡ ÄÌ¾ïÈ×¡¡1ËçÁÈ¡¡¡ï3,300¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
¢¡CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ
1.Because¤¢¤¤¤é¤Ö¤æ¡¼
-You are my beginning and you are my end Ver.-
2.¤µ¤è¤Ê¤é¥é¥ó¥Ç¥ô¡¼¢¨¿·¶Ê
3.Baby Don¡Çt Cry -Baby Love Ver.-
4.Îø¥»¥è²µ½÷
5.¥Þ¥¡¥ë¥¤¥Ä¥ -Full Moon Ver.-
6.Ãæ±ûÀþ -¥«¥ë¥¹ÃæÌîUB Ver.-
7.½Õ -Sentence Spring Ver.-
8.°¦¤¦¤©¤ó¤Á¤å¡¼¡¡¢¨¿·¶Ê
9.LSD¡¡¡½Love Suki Daisuki¡½
10.ºÆÀ¸¥Ü¥¿¥ó -New Button Ver.-
11.¥í¥Ã¥¯¥ó¡¦¥í¡¼¥ë -Pure Rock Ver.-
Bonus Track Åìµþ½é´ü¾×Æ° -Primitive Ver.-
¢¡DVD¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡¡¢¨½é²óÈ×¤Î¤ß
Live at ½ÂÃ«WWW 2025.3.3
1.¹â±ß»û¥Ö¥¹½¸¹ç
2.Î®À±
3.¥á¥ó¥Á¥«¥Ä
4.Ç
5.¼ºÎø²óÅ¾¼÷»Ê
6.²¬ºêµþ»Ò¤Î¤¢¤ÎÌ¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿
7.¼¡¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤Ï
8.untitled
9.¤ª¤¿¤¯¤Î¸¤¤¬Áû¤¬¤·¤¤
¢¡Åìµþ½é´ü¾×Æ°¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à ¡ÖÅìµþ½é´ü¾×Æ°¡×È¯ÇäµÇ°¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È
Æü»þ¡§9·î28Æü(Æü) 20:00¡Á
¾ì½ê¡§¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥ô¥¡¥ó¥¬¡¼¥É½ÂÃ«ËÜÅ¹¡¡B2F¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹
ÆâÍÆ¡§¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡õÆÃÅµ²ñ
½Ð±é¥á¥ó¥Ð¡¼¡§¤·¡¼¤Ê¡¢¤Þ¤ì¡¢¤¢¤µ¤«
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥ô¥¡¥ó¥¬¡¼¥É½ÂÃ«ËÜÅ¹
TEL¡§03-6416-5641
◾️¡Ø¥Õ¥ì¥¤¥à¥æ¥Ë¥ª¥ó¡¡ºÇ¶¯»¦¤·²°ÅÁÀâ¹ñ²¬[»äÆ®ÊÔ]¡Ù
10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÂÞ¥·¥Í¥Þ¡¦¥í¥µ¡¢¥·¥Í¥Þ¡¼¥È¿·½É¤Û¤«Á´¹ñ½ç¼¡¸ø³«
½Ð±é¡§¾¾ËÜÂîÌé¡¡°ËÇ½¾»¹¬¡¡¾å¤Î¤·¤ª¤ê¡¡
Âçºä·òÂÀ¡¡Rio¡¡²ÅÄÍ·µº¡¡/ Æ£ß·¥¢¥Ë¥
µÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¡§ºå¸µÍµ¸ã
¥¢¥¯¥·¥ç¥ó´ÆÆÄ¡§³ÀÆâÇîµ®¡¡
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§½êÈ»ÂÁ¡¡ºå¸µÍµ¸ã¡¡
¶¦Æ±¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§»³ÆâÂóºÈ¡¡»³¸ý¹¬É§
2025/ÆüËÜ/¥Ó¥¹¥¿¡Ê°ìÉô¥·¥Í¥Þ¥¹¥³¡¼¥×¡Ë
/5.1ch/103Ê¬
ÇÛµë¡§¥¥ó¥°¥ì¥³¡¼¥É¡¡
©¡Ö¥Õ¥ì¥¤¥à¥æ¥Ë¥ª¥ó¡¡ºÇ¶¯»¦¤·²°ÅÁÀâ¹ñ²¬[»äÆ®ÊÔ]¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¸ø¼°HP:https://flame-union.com
¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§@kunioka_movie
◾️¡ãÅìµþ½é´ü¾×Æ°¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤óŽ¯Ž¯‼️¤µ¤è¤Ê¥é¥ó¥Ç¥Ö¥¥¡Á🐽‼️¤³¤ì¥¬¥Á¤Í⁉️¡×¡ä
ÆüÄø¡§2025Ç¯10·î5Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§Åìµþ¥¥Í¥Þ¶æ³ÚÉô
»þ´Ö¡§OPEN 16:30 / START 17:30
½Ð±é¡§Åìµþ½é´ü¾×Æ°
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡¡https://w.pia.jp/t/tokyo-syoki/
e+¡¡https://eplus.jp/tokyo-syoki/
¥í¡¼¥½¥ó¡¡https://l-tike.com/tokyo-syoki/
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§AT¥Õ¥£¡¼¥ë¥É03-5712-5227¡¡ info@atfield.net
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡Åìµþ½é´ü¾×Æ° ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡Åìµþ½é´ü¾×Æ° ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡Åìµþ½é´ü¾×Æ° ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡Åìµþ½é´ü¾×Æ° ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë