セカンドバッカーが、9月10日に発売されたサンスターのオーラルビューティーケアブランド「Ora²（オーラツー）」とABEMA『今日、好きになりました。（以下：今日好き）』とタイアップした新WEBCM「ハニーレモンは恋の味」のCMソングに「犬とバカ猫」が起用されたことを発表した。

「恋の味」という甘酸っぱいフレーズとともに、新発売の『オーラツーミー ステインクリアペースト ハニーレモンミント』が、高校生の恋の始まりを象徴するアイテムとして描かれている。日々の歯みがきが二人の距離を縮めるきっかけとなり、キュンとするような、幸せな歯みがきタイムが学校生活とともに展開されるストーリーとなっているとのこと。

セカンドバッカーは現在、バンド史上初の全国ツアー＜言えなかったことばっかりだった。＞を開催中だ。ツアーファイナルは、10月21日に過去最大規模となる恵比寿リキッドルームでのワンマンライブとなる。なお、チケットは一般発売中。

◾️「犬とバカ猫」 配信：https://secondbacker.lnk.to/inutobakaneko

TikTok：https://vt.tiktok.com/ZSHtXrpU2YTEY-JvXYc/

◾️＜EPリリースツアー「言えなかったことばっかりだった。」＞ 2025年10月05日（日）新潟CLUB RIVERST（SOLD OUT）

w/アンと私

2025年10月18日（土）札幌Bessie Hall（SOLD OUT）

w/KOHAKU

2025年10月21日（火）恵比寿LIQUIDROOM

ワンマン 一般発売中：https://w.pia.jp/t/secondbacker-tour/