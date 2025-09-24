セカンドバッカー、「犬とバカ猫」が「Ora²（オーラツー）」×『今日好き』の新WEBCM「ハニーレモンは恋の味」CMソングに決定
セカンドバッカーが、9月10日に発売されたサンスターのオーラルビューティーケアブランド「Ora²（オーラツー）」とABEMA『今日、好きになりました。（以下：今日好き）』とタイアップした新WEBCM「ハニーレモンは恋の味」のCMソングに「犬とバカ猫」が起用されたことを発表した。
「恋の味」という甘酸っぱいフレーズとともに、新発売の『オーラツーミー ステインクリアペースト ハニーレモンミント』が、高校生の恋の始まりを象徴するアイテムとして描かれている。日々の歯みがきが二人の距離を縮めるきっかけとなり、キュンとするような、幸せな歯みがきタイムが学校生活とともに展開されるストーリーとなっているとのこと。
セカンドバッカーは現在、バンド史上初の全国ツアー＜言えなかったことばっかりだった。＞を開催中だ。ツアーファイナルは、10月21日に過去最大規模となる恵比寿リキッドルームでのワンマンライブとなる。なお、チケットは一般発売中。
◾️「犬とバカ猫」
配信：https://secondbacker.lnk.to/inutobakaneko
TikTok：https://vt.tiktok.com/ZSHtXrpU2YTEY-JvXYc/
◾️＜EPリリースツアー「言えなかったことばっかりだった。」＞
2025年10月05日（日）新潟CLUB RIVERST（SOLD OUT）
w/アンと私
2025年10月18日（土）札幌Bessie Hall（SOLD OUT）
w/KOHAKU
2025年10月21日（火）恵比寿LIQUIDROOM
ワンマン
一般発売中：https://w.pia.jp/t/secondbacker-tour/
関連リンク
◆セカンドバッカー オフィシャルサイト
◆セカンドバッカー オフィシャルX
◆セカンドバッカー オフィシャルInstagram
◆セカンドバッカー オフィシャルYouTubeチャンネル
◆セカンドバッカー オフィシャルTikTok