“令和のグラビアクイーン”沢美沙樹が、9月22日発売の「週刊FLASH」（光文社）に登場した。

沢美沙樹©光文社/週刊FLASH 写真◎HIROKAZU

「週刊FLASH」9月22日発売号©光文社/週刊FLASH

ミスマガジン2024でファイナリストに選出され、雑誌のグラビアページを席巻する沢美沙樹が、「FLASH」で表紙＆巻頭10ページを飾った。

海沿いの瀟洒な邸宅を舞台に、満面の笑顔からシリアスな表情まで、まるで彼女と二人きりでいるかのような距離感を感じられる作品となっている。特に海辺やプールでのカットは鮮烈。18歳のニューヒロインの真骨頂は必見だ。

沢美沙樹 プロフィール

さわ・みさき

18歳。2006年10月18日生まれ。東京都出身。T158・B92W60H90

高校3年生で初めてエントリーした「ミスマガジン2024」でベスト16に選出。グラビア界のニューヒロインとして活躍中。そのほか最新情報は、公式X（@misaki_sawa_）、公式Instagram（@misaki_sawasan）をチェック。

FLASHデジタル写真集『渚の街まで』が各電子書店で発売中。

沢美沙樹オンラインサイン会が10月4日（土）午後4時に実施。予約は「リミスタ」で受付。

「週刊FLASH」9月22日発売号

発売：光文社

発売日：毎週火曜日

特別定価：550円（税込み／9月22日（月）発売号）

公式サイト「Smart FLASH」：https://smart-flash.jp/

会員制サイト「FLASH Prime」：https://flash-prime.jp/

