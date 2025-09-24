DISH//が、新曲「ごはん」を10月1日に配信リリースすることを発表した。

本作は、作曲を橘柊生と泉大智、作詞を北村匠海が担当。先日の野外ライブや「DISH//のオールナイトニッポン」でリリースが示唆されていたこともあったが、本日正式発表された。

▲ジャケット写真

ジャケットビジュアルは、フォトグラファー・小財美香子による撮り下ろしのフィルム写真となっており、楽曲タイトル“ごはん”がもつ温もりを、柔らかな質感で表現している。現在、各配信サービスでのPre-Add／Pre-Saveもスタートしているので、ぜひチェックしてほしい。

◾️＜皿祭 -sarafes- 前夜祭ワンマン 〜早めの忘年会〜＞ 【日程】 2025年11月8日（土）開場16:00 開演17:00

【会場】 東京ガーデンシアター

⽫祭 -sarafes-

【日程】 2025年11月9日（日）開場16:00 開演17:00

【会場】 東京ガーデンシアター

【出演】 DISH//・ウルフルズ・Conton Candy（O.A.）

◾️新曲「ごはん」 2025年10月1日（水）配信リリース

https://smr.lnk.to/gohan_PAPS

◾️『DISH// ARENA TOUR 2024-2025「群青飛行」』

2025年12月24日（水）発売 初回生産限定盤 【Blu-ray】（SRXL-610〜611）\9,900（税込）

初回生産限定盤 【DVD】（SRBL-2418〜2419）\9,900（税込）

通常盤 【Blu-ray】 (SRXL-612) ￥7,700（税込）

通常盤 【DVD】 (SRBL-2420) ￥7,700（税込） ◆対象店舗 / 特典内容

・HMV全店（HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く） ・・・ オリジナルL判ブロマイド

・TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）/ TSUTAYAオンラインショッピング ・・・ オリジナルA3クリアカレンダーポスター

・楽天ブックス ・・・ オリジナルクリアポーチ

・Amazon.co.jp ・・・ ビジュアルシート3枚セット

・セブンネットショッピング ・・・ オリジナルトート型エコバッグ

・Sony Music Shop ・・・ オリジナルアクリルブロック

・DISH//応援店特典 ・・・ オリジナルスマホサイズステッカー