¡Ö¤È¤È¤Î¤¦¡×»þ´Ö¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¶Ë¾å¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¥®¥¢6Áª¡Ú¥Ï¥¤¥¨¥ó¥ÉVS¥Ï¥¤¥³¥¹¥Ñ ½©¤Î¼ñÌ£¥â¥ÎºÇ½ª¥¸¥ã¥Ã¥¸¡ª¡Û
¡Ú¥Ï¥¤¥¨¥ó¥ÉVS¥Ï¥¤¥³¥¹¥Ñ ½©¤Î¼ñÌ£¥â¥ÎºÇ½ª¥¸¥ã¥Ã¥¸¡ª¡Û
»Å»ö¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ëÆü¾ï¤ä²Æ¤ÎÈè¤ì¤òÌþ¤¹¤Î¤Ë¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤ÎºÇ¿·¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¥®¥¢¤ò¸·Áª¾Ò²ð¡ª ³Æ¼«¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¸ú²ÌÅª¤Ë¥»¥ë¥Õ¥á¥ó¥Æ¤ò¹Ô¤¤¤¿¤¤¡£
¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¤³¤Î»þµ¨¤Ï¤Þ¤À»Ä½ë¤¬¸·¤·¤¯²Æ¤ÎÈè¤ì¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£¤À¤«¤é¤³¤½à¿´¿È¤ò¥±¥¢¤¹¤ë»þ´Ö〞¤ÏÂç»ö¡£¥ë¥¹¥±¥¢¡õ¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥®¥¢¤Ë¾Ü¤·¤¤¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤Î²ÆÈÞ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆü¾ïÀ¸³è¤Ë¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¥â¥Î¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡ÖÎã¤¨¤Ð¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Ë¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ³¹Íú¤¤â¤Ç¤¤ë¡ØOOyea¡Ù¤äÉþ¤Î²¼¤Ë¥¤¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÃåÍÑ²ÄÇ½¤Ê¡ØReD¥Ð¥¤¥¿¥ë¥Æ¥Ã¥¯¡Ù¤Ê¤É¤¬¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸µ¡´ïÎà¤Ï²¿¤«¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤ªÉ÷Ï¤¥¿¥¤¥à¤Ç»È¤¨¤ë¤Ê¤É¡È¤Ê¤¬¤é¥±¥¢¡É¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
³Î¤«¤Ëº£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¥®¥¢¤â¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ì¡£¼ê·Ú¤µ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤³¤ì¤Ê¤é·ÑÂ³¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¡ØSIXPAD Medical Core¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¥±¥¢¤·¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿Éô°Ì¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ê¥®¥¢¤â»î¤¹²ÁÃÍÂç¡£¤Þ¤¿¡¢½¢¿²¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤ò¥¤¥¸¤Ã¤¿¤ê¤·¤¬¤Á¤Ê¸½Âå¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ£°ì¤È¤â¤¤¤¨¤ëÈóÇ½Æ°Åª»þ´Ö¤¬¿çÌ²¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡È¿çÌ²¤Î¼Á¡É¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤Ïº£¸å¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¤«¤é¥Ï¥¤¥³¥¹¥Ñ¤Þ¤ÇÂ·¤¦Ãæ¤Ç¤É¤ì¤òÁª¤Ö!?
¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯
²ÆÈÞ¤µ¤ó
KOSEI½êÂ°¡£³°Â¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÆâÂ¦¤«¤é¤Î¡ÈÈþ¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥â¥Ç¥ë¼«¿È¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤òÆÀ°Õ¤È¤·¡¢CM¤ä¹¹ð¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌöÃæ
¡Ú¥¤¥¨¥Ê¥«¼ñÌ£ÊÔ¡§¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡õ¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¡Û
¡ã¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¡ä
1. ¥·¥ã¥ï¡¼¤ò¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ËÊÑ¤¨¤ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤ÈþÍÆÂÎ¸³
ReFa
¡ÖReFa FINE BUBBLE VEIL¡×¡Ê3Ëü3000±ß¡Ë
ÈþÍÆ±ÕÀ®Ê¬¤ÇÁ´¿È¥±¥¢¤¬½ÐÍè¤Á¤ã¤¦Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥ã¥ï¡¼¥¿¥¤¥à¡ª ¥·¥ã¥ï¡¼¥Ø¥Ã¥É¤òÉÕ¤±ÂØ¤¨¤ë¤Î¤Ï¤â¤¦Åö¤¿¤êÁ°¤Î»þÂå¤Ë¡¢¤³¤Á¤é¤ÏÊÌÇä¤ê¤Î¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥³¥¹¥È¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡Ê²ÆÈÞ¤µ¤ó¡Ë
¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¡£ÀìÍÑ¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸¡ÖReFa VEIL CARTRIDGE¡×¡Ê3000±ß¡Ë¤òÁõÃå¤·¤Æ¥ì¥Ð¡¼¤ò¥ª¥ó¤Ë¤¹¤ë¤ÈÈþÍÆ±ÕÀ®Ê¬¤¬ÍÏ¤±¹þ¤ó¤ÀÈþÍÆ±Õ¥·¥ã¥ï¡¼¤Ë¡£½á¤¤¤òÊÝ»ý¤·¡¢¥·¥ã¥ï¡¼¸å¤ÎÈ©¤Î¼êÆþ¤ì¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¢¥¿åÎ®¤Î¾õÂÖ¤ä¶¯¼å¤Ê¤É¥ß¥¹¥È¡¢¥¸¥§¥Ã¥È¡¢¥Ô¥å¥¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤È4¤Ä¤Î¥â¡¼¥É¤«¤éÉô°Ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ´ÊÃ±¤ËÁª¤Ù¤ë
ReFa
¡ÖReFa FINE BUBBLE U¡×¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥·¥ë¥Ð¡¼¡§3Ëü±ß¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡§3Ëü3000±ß¡Ë
ºòÇ¯3·îÈ¯Çä°Ê¹ßÂç¿Íµ¤¤Î¥â¥Ç¥ë¡£È©¤ÎÆÃÄ§¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÅÇ¿å·ê¤ÎÂç¤¤µ¡¢¿ô¤ÈÇÛÃÖ¤â0.1mmÃ±°Ì¤ÇÀß·×¡£4¥â¡¼¥É¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤é¤ì¤ë¡£
2. ÌµÍý¤Ê¤¯¹ø²ó¤ê¤ò¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°
SIXPAD
¡ÖSIXPAD Medical Core¡×¡Ê5Ëü8300±ß¡Ë
ÆüËÜ¿ÍÃËÀ¤Î¹øÄË¤Î³ä¹ç¤Ï50¡Á70¡ó¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¤Þ¤µ¤Ë¿ÈÂÎ¥±¥¢¤¬¤·¤¿¤¯¤Æ¤â¹øÄË¤Ç±¿Æ°½ÐÍè¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡£¤Ê¤¬¤é¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬½ÐÍè¤ë¤Î¤Ç¼Â¤Ï»ä¤â²È»ö¤Î¹ç´Ö¤Ë°¦ÍÑÃæ¤Ç¤¹¡Ê²ÆÈÞ¤µ¤ó¡Ë
¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎSIXPAD¤Ë¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Þ¥Ã¥¹¥ë¤òÃÃ¤¨¤ë¹øÀìÍÑ¥â¥Ç¥ë¤¬½éÅÐ¾ì¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤È¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤Î2¤Ä¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤¬Áª¤Ù¡¢¿ÈÂÎ¤Î¼´¤È¤Ê¤ëÂÎ´´¤òÌµÍý¤Ê¤¯¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¤ë¡£
¢¥¥µ¥Ý¡¼¥È¥Ð¥ó¥É¤ÈÆâÂ¢¥×¥ì¡¼¥È¤Î2¤Ä¤òÅëºÜ¤·¡¢¿ÈÂÎ¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÌ©Ãå¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¹ø¤ò»Ù¤¨¤Ê¤¬¤é¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡£¿´ÃÏÎÉ¤¤ÂÎ´¶¤âÆÀ¤é¤ì¤ë
3. ¹âÂ®¿¶Æ°¤ÇÇØÃæ¤ò»É·ã¤·¡¢Èè¤ì¤«¤é°ìµ¤¤Ë²òÊü
MYTREX
¡ÖREBIVE SEAT¡×¡Ê3Ëü9600±ß¡Ë
¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¿·´¶³Ð¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¥¬¥ó¤Ç¤¹¡£¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¥·¡¼¥È¤È¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¥¬¥ó¤Î¤¤¤¤¤È¤³¼è¤ê¤Ç¡¢¥Ï¥ó¥Ç¥£¥¬¥ó¤Ç¤ÏÆÏ¤¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿ÇØÃæ¤ä¹ø¤¬ºÂ¤ë¤À¤±¤Ç³Ú¤Á¤ó¥±¥¢¡ª¡Ê²ÆÈÞ¤µ¤ó¡Ë
¥¤¥¹¤Ë¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤À¤±¡£2¤Ä¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¥¬¥ó¤È¿Í¤Î¼êµ»¤òºÆ¸½¤¹¤ë4¤Ä¤ÎÙæ¤ß¶Ì¤¬¥·¡¼¥È¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¶ÚÆù¤Î±ü¿¼¤¯¤Þ¤Ç»É·ã¤¬ÆÏ¤¡¢¹ø¤äÇØÃæ¡¢¸ª¹Ã¹ü¤Î¥³¥ê¤ò¤Û¤°¤¹¡£
¢¥ºÇÂç1800²ó¡¿Ê¬¤Î¹âÂ®¿¶Æ°¡£°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¥Ñ¥ï¡¼¤ÏÇØÃæÁ´ÂÎ¤Î¥³¥ê¤ò°ìµ¤¤Ë¥±¥¢¤¹¤ë
¢¥Á´¿ÈÈÏ°Ï¡¢¾åÉô¡¢²¼Éô¤È¥Ü¥¿¥ó¤Ò¤È¤Ä¤Ç¥â¡¼¥É¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬²ÄÇ½¡£¿É¤µ¤ò´¶¤¸¤¿Éô°Ì¤ò½ÅÅÀÅª¤Ë¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸
¡ã¥Ï¥¤¥³¥¹¥Ñ¡ä
4. Éþ¤Î²¼¤ËÃå¤ë¤À¤±¤Ç¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¸ú²Ì¤òÈ¯´ø
ReD
¡ÖReD ¥Ð¥¤¥¿¥ë¥Æ¥Ã¥¯ V¥Í¥Ã¥¯¥¤¥ó¥Ê¡¼È¾Âµ¡×¡Ê3960±ß¡Ë
¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥¦¥¨¥¢¤È¤¤¤¨¤ÐÉô²°Ãå¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¤¬¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ì¤Ð24»þ´Ö¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó´À¤ò¤«¤¤¤Æ¤â¥à¥ì¤Ë¤¯¤¤µÛ¿åÂ®´¥À¤Ç¥³¥¹¥Ñ¤â¡ý¡Ê²ÆÈÞ¤µ¤ó¡Ë
ÆÈ¼«¤ÎÁ¡°Ý¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ë¤è¤êÃå¤ë¤À¤±¤Ç·ì¹ÔÂ¥¿Ê¡¢ÈèÏ«²óÉü¡¢¥³¥ê¤Î²þÁ±¡¢´ËÏÂ¤Ê¤É5¤Ä¤Î¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¥¤¥ó¥Ê¡¼¥¦¥¨¥¢¡£Éþ¤Î²¼¤ËÃå¤ë¤À¤±¤ÇÆü¾ï¤Î¤¢¤é¤æ¤ë»þ´Ö¤¬¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢¥¥«¥é¡¼¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î3¿§¡£½÷ÀÍÑ¤È¤·¤ÆU¥Í¥Ã¥¯¤Î¥¿¥¤¥×¤â¤¢¤ë
¢¥³ê¤é¤«¤ÊÈ©¿¨¤ê¡¢¤«¤ÄÆ°¤¤ä¤¹¤¤¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥ê¡¼Àß·×¡£¥ï¥¤¥·¥ã¥Ä¤ä¥Ý¥í¥·¥ã¥Ä¤Î²¼¤ËÃå¤Æ¤â¥é¥¤¥ó¤¬¶Á¤«¤ºÃå¤³¤Ê¤»¤ë
5. EMS¿·ÅëºÜ¤Ç¿¼ÁØÉô¤Þ¤Ç¿´ÃÏÎÉ¤¯»É·ã
mysé
¡ÖNeedle Head Spa EMS¡×¡Ê2Ëü9700±ß¡Ë
Äã¡ÁÃæ¼þÇÈEMS¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÆ¬¤«¤é¼ó¤Þ¤Ç¤ÎÈè¤ì¤ò¥±¥¢¡£¤·¤«¤âËÉ¿å»ÅÍÍ¤À¤«¤é¥Ð¥¹¥¿¥¤¥à¤Ç»È¤¨¡¢²¿¤è¤ê¥á¡¼¥«¡¼¤Î¿®Íê´¶¤â¤¢¤Ã¤ÆÇã¤¦²ÁÃÍ¥¢¥ê¤Ç¤¹¡Ê²ÆÈÞ¤µ¤ó¡Ë
Âç¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤ËEMS¿·ÅëºÜ¡£ÈéÉæ¤äÉ½ÁØ¶Ú¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿¼ÁØÉô¤Þ¤Ç¿´ÃÏÎÉ¤¯»É·ã¤¹¤ë¡£¥Ë¡¼¥É¥ë·Á¾õ¤È¥é¥¦¥ó¥É·Á¾õ¤Î2¤Ä¤Î¥¢¥¿¥Ã¥Á¥á¥ó¥È¤ÇÆ¬Èé¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢´é¤ä¼ó¡¢¥Ü¥Ç¥£¤Þ¤ÇÁ´¿È¤ò¥±¥¢¡£
¢¥¿Í¤Î»Ø¤òºÆ¸½¤·¤¿Ùæ¤ß½Ð¤·¥¢¥¿¥Ã¥Á¥á¥ó¥È¡£ËÉ¿å¡Ü¥³¡¼¥É¥ì¥¹¤Ê¤Î¤Ç¤ªÉ÷Ï¤¤Ç¤â¿´ÃÏÎÉ¤¯Ùæ¤ß½Ð¤·¤¬²ÄÇ½
6. ¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÅ°Äì¤µ¤ì¤¿²÷Å¬À
OOFOS
¡ÖOOyea¡Ê¥¦¡¼¥ä¡¼¡Ë¡×¡Ê1Ëü1880±ß¡Ë
ÍçÂ¤Ç¤â¥½¥Ã¥¯¥¹ÃåÍÑ¤Ç¤âÍú¤±¤ë2¥¹¥È¥é¥Ã¥×¥¿¥¤¥×¡£¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥µ¥ó¥À¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï¤ä¤ä¹â¤á¤Î²Á³Ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¥ª¥ó¡¦¥ª¥Õ¤ÎÎ¾Êý¤Ç³èÌö¡¢³¹Íú¤¤â¥¤¥±¤Á¤ã¤¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¥Ï¥¤¥³¥¹¥Ñ¤ËÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡Ê²ÆÈÞ¤µ¤ó¡Ë
¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥·¥å¡¼¥º¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤¬Êü¤ÄºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¡£´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿ÆÃÄ§Åª¤Ê¥Ò¡¼¥ë·Á¾õ¤ÈÄÌ¾ï¤è¤ê¸ü¤ß¤Î¤¢¤ë¥½¡¼¥ë¤¬Â¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡£¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼µ¡Ç½¤òÊÝ¤Á¤Ä¤Ä¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤¬¸þ¾å¤·¤¿¡£·ÚÎÌ¤ÇÍú¤¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤âÌ¥ÎÏ¡ª
¢¥·Ú¤¯¤Æ½À¤é¤«¤¤EVAÁÇºà¤Î°ìÈÌÅª¤Ê¥ß¥Ã¥É¥½¡¼¥ë¤è¤ê37%¤â¾×·â¤ÎÈ¿È¯¤òÍÞ¤¨Â¤È´ÖÀÜ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º
¢¥¥È¥ì¥ó¥É¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£±¿Æ°¸å¤Î¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼ÍÑ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»¶Êâ¤äÇã¤¤Êª¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÍÑ¤Ç¤¤ë
>> ÆÃ½¸¡Ú¥Ï¥¤¥¨¥ó¥ÉVS¥Ï¥¤¥³¥¹¥Ñ ½©¤Î¼ñÌ£¥â¥ÎºÇ½ª¥¸¥ã¥Ã¥¸¡ª¡Û¢¨2025Ç¯9·î5ÆüÈ¯Çä¡ÖGoodsPress¡×10·î¹æ36-37¥Ú¡¼¥¸¤Îµ»ö¤ò¤â¤È¤Ë¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡ã¼èºà¡¦Ê¸¡¿¹õÀî½¨µª¡¡´Æ½¤¡¿²ÆÈÞ¡ä
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
¢¡¥¢¥ó¥À¡¼5000±ß¤Ç24»þ´Ö¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼!?¥³¥¹¥ÑÈ´·²¤Î¿·¤·¤¤¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥¦¥¨¥¢¡ÖReD¡×¤È¤Ï
¢¡¥¢¥·¥â¥¯¥é¥Õ¥ÄÊÌÃí¤Î¶Ë¾å¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥µ¥ó¥À¥ë¤ÇÂ¤ò´Å¤ä¤«¤·¤Æ¤ß¤Ê¤¤¡©
¢¡Íú¤¤¤¿½Ö´Ö¡¢¿´¤Þ¤ÇÀ°¤¦¡©¥¦¡¼¥Õ¥©¥¹¤Î¿··¿¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥·¥å¡¼¥º¡ÖOOmy Zen¡×¤Ï¤â¤Ï¤ä¡ÈÊâ¤¯âÔÁÛ¡É¤À¡ª