ミャクミャク×アルプスの少女ハイジ、キャラ一同が登場 アイテム多数発表【一覧・販売場所】
大阪・関西万博のミャクミャクと『アルプスの少女ハイジ』の公式コラボレーションアイテムが24日、公開された。ヘソプロダクションが9月下旬から順次販売開始する。
【画像】ミャクミャク×アルプスの少女ハイジ…アイテムの種類も多彩
ハイジ、ペーター、クララ、アルムおんじ、ロッテンマイヤーをはじめ、なんとヤギのユキちゃん、セントバーナードのヨーゼフまで、ボディが青色でミャクミャクになりきっている。
■『EXPO2025 ミャクミャク アルプスの少女ハイジ』
クリップ付き木製スタンド ブラインド仕様：全5種／950円＋税
木製コースター ブラインド仕様：全6種／500円＋税
アクリルマドラー ブラインド仕様：全6種／1100円＋税
ミニフレームマグネット ブラインド仕様：全10種／800円＋税
キューブパズル（ケース入り） サイズ（約）57×57×57ｍｍ／1500円＋税
キューブパズルキーホルダー サイズ（約）35×35×35ｍｍ／800円＋税
マグカップ（花咲く丘・大集合） 材質：陶磁器製／1800円＋税
舟形ポーチ（PK・YE） サイズ（約）W200×H120×D50mm／2400円＋税
アクリルキーホルダー ブラインド仕様：全7種／1000＋税
アクリルチャーム付きボールペン サイズ（約）H140×W16mm／800円＋税
クリアファイル（3種：ダンス・花咲く丘・大集合） A4サイズ／400円＋税
メモ帳3Pセット（Aセット・Bセット） 本体サイズH90×W70mm／750円＋税
ポストカード2枚セット（A・B・C・D） 本体サイズ148×100mm／350円＋税
マスキングテープ（A・B・C） サイズ（約）幅18mm×7m／600円＋税
マルチ巾着（ブランコ・花咲く丘） サイズ（約）190×190mm／1200円＋税
ミニタオル3枚組セット（Aセット・Bセット） サイズ（約）160×160mm／1100円＋税
フェイスタオル（まっててごらん・大集合） サイズ（約）800×340mm／2000＋税
不織布バッグ（アルプス・まっててごらん） サイズ（約）390×390×190mm／1300円＋税
トートバッグ サイズ（約）縦640mm×横315mm（持ち手込）／4500円＋税
前髪クリップ2Pセット（スタンダード・ルンルン）／1100円＋税
立体ラバーマスコットマグネット サイズ（約）H74×W42mm／1200円＋税
立体ラバーマスコットキーチェーン サイズ（約）H87×W42mm／1000円＋税
販売場所：2025大阪・関西万博オフィシャルストア JR新大阪駅 エキマルシェ店、2025大阪・関西万博オフィシャルストア エキマル ア・ラ・モードJR大阪駅中央口店 他、関西の駅構内、土産店舗、バラエティショップ、アルプスの少女ハイジオフィシャルショップなど
発売日：2025年9月下旬より順次発売
企画／発売元：株式会社ヘソプロダクション
