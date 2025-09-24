愛知県豊明市でスマートフォンなどの使用を1日2時間以内を目安とする条例が成立しました。スマホとの付き合い方に一石を投じるこの条例。まちの人に受け止めや「わが家のスマホルール」を聞きました。



女性「暇つぶしにみるときもあるし、仕事で調べものするときも使っている」スマートフォンをめぐって、ある条例が注目を集めています。愛知県豊明市。市議会で成立したのは、スマートフォンなどの使用を仕事や勉強を除き、1日2時間以内を目安とするよう全市民に促すものです。睡眠時間を確保するため、使用するのは小学生以下は午後9時まで、中学生以上は午後10時までとする目安も示されています。10月1日に施行され、罰則はありません。もし県内でも条例ができたら・・？まちの人はどう受け止めるのでしょうか。中学1年生「やば！無理無理。結構きついかも」保護者「そういう制限があれば、これ以上は見続けられないよって決まってるのであれば、この子たちもわかってくれるのかなと」4歳「えー、それならやめるけど、終わりですってなったら、そしたらタブレット見る」Q タブレットも終わりになったら？「大人のニュース見る」豊明市はスマートフォンなどの有用性を認めたうえで全世代に向け、使いすぎないよう適正利用を進めていきたいとしています。愛知・豊明市 小浮正典 市長「誤解してほしくないのは、一律2時間ではない。あくまで2時間というのは目安でしかないので。（スマホを）使いすぎることで睡眠時間を削るまでは控えていただきたいと」また、条例ではスマホなどの使用について、家庭でのルール作りを呼びかけています。そこで「わが家のスマホルール」を聞きました。小学6年生「僕も普段自分のスマホ見守りが効いていて2時間なんで。10時以降にやらないっていうきまり」中学生1年生の保護者「勉強に一日あてる時間があるんですけど、それを全部やり終わってからやろうね、というルールは家で設けてます」一方「とくにルールは設けていない」という声も・・小学生の保護者「結局、制限かけちゃうと、親の目の届かないところも結構あるので、今のところは特に制限かけてはないですね」一石を投じる「スマホは1日2時間以内」。みなさんもスマホとの付き合い方を見直すきっかけにしてみてはいかがでしょうか。