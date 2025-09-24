クロちゃん、声帯ポリープ切除手術終える 病室の写真も公開「当分声は出せないけど早く治すので…」
安田大サーカス・クロちゃんが24日、自身のXを更新。声帯ポリープ切除手術が終了したと伝えた。
【写真】病室から…声帯ポリープ切除手術を終えたクロちゃん
病室での写真を添えて「声帯ポリープ切除手術、無事終わりました！当分声は出せないけど早く治すので、NEWクロちゃんを待っててだしん！！」と呼びかけた。
これに先がけた投稿で「今年のあたまぐらいから、喉の調子が悪く、ポリープが出来ていたので手術します」と報告。「それにより、当分声が出せずに仕事を休んだりする事もあります。申し訳ございません。早く治るように努めます！」とつづった。
この報告に「あらまあ、お大事に！」「ずっとがんばって仕事してきたしここで一旦ゆっくり休もう！」「喉の調子が悪くて配信あんまり出来ないって言ってたのコレだったのか」など、心配するコメントが寄せられていた。
