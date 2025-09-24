「全くもって正論！」ゆたぼん、政治家に物申す！ 「16歳の少年がすでに大臣よりもしっかりしてる」
YouTuberのゆたぼんさんは9月23日、自身のX（旧Twitter）を更新。農林水産大臣の小泉進次郎氏、参議院議員の三原じゅん子氏に意見し、称賛の声が寄せられています。
【投稿】政治家に物申したゆたぼん
「ゆたぼんが議員になった方が国民の意見ちゃんと聞くだろうね」ゆたぼんさんは「三原じゅん子さん、小泉進次郎さん！コメント欄を閉鎖していては『なまごえ』は聞こえないと思いますよ？ Xには、僕みたいに自分の声を言葉にして必死で伝えようとしてる子供達も沢山いるので、まずはコメント欄を開放して日本国民の、そして日本の子供達の『なまごえ』を聞いて下さい！」と投稿。Xアカウントのコメント欄を制限している小泉氏、三原氏に自論を主張しました。
この投稿には「ほんそれ」「全くもって正論！」「ゆたぼん、凄いなぁ…」「矛盾してるよなホントに！」「16歳の少年がすでに大臣よりもしっかりしてる」「ゆたぼんが議員になった方が国民の意見ちゃんと聞くだろうね」などの声が寄せられています。
「なまごえプロジェクト」を実施した小泉氏＆称賛した三原氏小泉氏は22日、「なまごえプロジェクト」と称して国民との車座対話をした様子を動画で公開。三原氏がその投稿を引用する形で「とにかく細かく『なまごえ』を聞いて歩く、そんな地道な活動から自民党を変えていく､､､それが小泉進次郎」と、小泉氏を称賛していました。ゆたぼんさんは今回、その三原氏の投稿を引用し、意見した形となります。今後の言動にも注目したいですね。(文:堀井 ユウ)
