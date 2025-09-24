元AKB48でタレントの西野未姫（26）が24日、自身のYouTubeチャンネルを更新。ファンからの質問に回答する中で、妊活について言及する場面があった。

西野は2022年11月にお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱と結婚。24年10月に第1子長女が誕生した。

ファンからの質問は夫婦生活や子供に関するものが多く、「夫婦時間はどうやって確保していますか？」との問いには「確保してない。本当に。あんまり2人とも求めてないのかも。いいのか悪いのかわかんないんだけど、2人で出かけたいねとか話すこともないし」と語っていた。

また、「2人目は考えてますか？」「妊活していますか？」との質問が殺到。「この質問めっちゃ多かった」とし、「もう考えてます。2人目はけー(山本)の年齢もあるので。今、けーが57歳だから、にこちゃんと3歳離そうとしたらもう60歳手前じゃん。それで2人目ってなると、その2人目が20歳の時にはもう80歳って考えたら、なるべく早い方がいいだろうと思って。私の体が妊娠できる体に戻ったら妊活をしようということで、もう妊活スタートしてます」と明かした。