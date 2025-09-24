◇プロ野球パ・リーグ ロッテ-西武(24日、ZOZOマリン)

ロッテの先発・木村優人投手が7回途中までランナーを1人も出さない完璧な投球を披露しました。

7月2日の楽天戦以来の白星を目指す高卒2年目の木村投手。直近2試合は合計11回を投げ13失点と思うような投球ができていません。それでもこの日は初回から好投。先頭の西川愛也選手をショートフライに打ち取ると、続く滝澤夏央選手を内角へのストレートで見逃し三振とします。渡部聖弥選手もサードゴロに抑え、三者凡退の完璧な立ち上がりを見せます。

2回も三者凡退に抑えると、その裏に池田来翔選手が第5号ホームラン。援護をもらった木村投手は、3回以降も完全投球を続けます。4回には西川選手をスプリットで空振り三振、渡部選手をストレートで空振り三振に切るなど、奪三振も積み重ねていきます。

順調に西武打線を抑え、7回のマウンドにも上がった木村投手。先頭・西川選手をレフトフライに打ち取ります。しかし続く滝澤選手に外角のチェンジアップをセンター前へはじき返され、ヒットに。ノーヒットノーランの快挙達成とはなりませんでした。本拠地のZOZOマリンスタジアムからはため息が聞こえました。

それでも後続は抑え、8回途中時点で無失点投球を続けています。