【台北＝園田将嗣】台湾東部・花蓮で２３日、台風１８号の影響で山間部の「せき止め湖」の水があふれ、大規模洪水が発生した。

台湾当局によると、２４日午後１０時（日本時間午後１１時）現在、少なくとも１４人が死亡し、４６人が行方不明になっている。警察や消防が捜索・救助活動を続けている。

台風１８号は２２〜２３日に台湾の南方を通過し、花蓮の山間部では「超大豪雨」の特別警報が出された。気象当局によると、２２〜２５日の累計降水量は７００〜８００ミリと推定される。

台湾紙・聯合報などによると、２３日午後、土砂が河川に流れ込んでできた「せき止め湖」が越水し、大量の水と土砂が下流の市街地に押し寄せ、水位は建物の２階近くまで達した。２４日のテレビの映像では、建物内に取り残された住民が救出される姿や、水が引いた市街地に残った泥を重機が撤去する様子が確認された。

洪水の原因となった「せき止め湖」は、花蓮一帯で昨年起きた地震で地盤が緩み、今年７月の台風で土砂崩れが起きたことで形成されたとみられる。台湾当局によると、排水などを複数回検討したが、山間部での重機による作業は困難と判断。満水時の推計貯水量は、東京ドーム７３個分にあたる９１００万立方メートルを超え、「時限爆弾のような事態」（聯合報）となっていた。

台湾・中央通信社によると、２２日午前に「せき止め湖」下流地域の住宅約１８００戸、約８５００人が避難を始めていたが、逃げ遅れた人もいたとみられる。

台湾当局は２４日夕に死者１７人、行方不明者１７人と発表したが、死者数に重複があったことが判明し、行方不明者も新たな届け出があったとして、深夜に情報修正の発表を行った。