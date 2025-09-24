自民党の総裁選挙をめぐり、候補者による討論会が行われました。靖国神社への参拝や、選択的夫婦別姓制度など、これまでの持論を封印した高市氏と小泉氏が、整合性を問われる場面もありました。

■候補者5人が討論会で政策訴え

24日午後4時過ぎ、東京・秋葉原で行われたのは、今回の総裁選で初めて行われた街頭演説会です。候補者5人が有権者に政策を訴えました。

これに先だって行われたのは、日本記者クラブ主催の討論会。

小林鷹之元経済安保担当相（50）

「現役世代・中間層をしっかり支援していくことで、この方たちが頑張れば報われるんだと実感を持っていただく」

茂木敏充前幹事長（69）

「経済の好循環を作っていく、それによって物価高を上回る賃上げ、これを確実に実施していく」

林芳正官房長官（64）

「日本を取り巻く状況、決して明るいものではありません。この暗い状況を一致団結して乗り越えていく」

高市早苗前経済安保相（64）

「様々なリスクを最小化するため、官民でしっかりと投資を行う。日本を世界のてっぺんへと、こう訴えながら頑張っていきます」

小泉進次郎農水相（44）

「物価を上回る国民所得の上昇を実現します。日本の生産力、供給力を拡大していきます」

■目立つ、候補者同士が“同調”する姿

討論会では互いに質問しあう場面も…。

小泉農水相（44）

「今、地方で成長させていかなければいけない。このためにはどのような取り組みが必要だとお考えでしょうか？」

茂木前幹事長（69）

「産業の集積・拠点化を図っていく。東京一極集中を是正して、地方の成長力を高めていきたい」

小泉農水相（44）

「これは全く同感です」

反論することはせず、「同感」と答えた小泉氏。ほかの質問でも、候補者同士が同調する姿が目立ちます。

林官房長官（64）

「全く同感だと思います」

高市前経済安保相（64）

「ぜひ前向きに考えていきましょう」

■高市氏、「靖国神社参拝」について明言避ける

互いに答えづらい質問を控え、“融和ムード”で進みますが、記者からは…。

記者

「高市さんにおうかがいします。靖国の参拝なんですけど、あれほど参拝にこだわっていた、明言されていた。今度はそれを避けてますよね。これどういうことなんですか？」

今回の総裁選では、靖国神社参拝について明言を避けている高市氏。

高市前経済安保相（64）

「これはもう適切に判断しなければいけません。適宜適切に判断をしなきゃいけない。外交問題に絶対にされちゃいけない、されるべきことじゃないと私は確信しています」

この日も明言を避けました。

■小泉氏に記者「慎重すぎてどうするんですか？」

記者

「小泉候補におうかがいします。例えば選択的夫婦別姓問題でも主張を封印する。総理大臣が近づいたから慎重になったんですか？」

小泉農水相（44）

「家族観、価値観、夫婦の形、こういった問題については、より国民の皆さんの理解、そしてまた与野党のコンセンサスをどうやって作っていくか」

記者

「小泉さんは極めて何度もペーパーに目を通して（発言を）やってる。そんな慎重すぎてどうするんですか？」

小泉農水相（44）

「紙を読んでいる、こういったご指摘があることも承知をしています。一方で、だからといってそれが自分の言葉ではないということではなく、いかに正確に私の思いが伝えられるか。そこに私は重きを置いたつもりです」

◇

総裁選の投開票まで、あと10日です。