TBCラジオ制作でニッポン放送でも放送された24日の『楽天−ソフトバンク』で解説を務めた大塚光二氏が、ソフトバンク・柳町達、楽天・津留粼大成の“慶応高”、“慶応大”の同級生対決について言及した。

ソフトバンク5点リードの5回一死走者なしで、柳町と津留崎の対決が実現。柳町は津留崎が1ボールから投じたカットボールをライト前に運び、“柳町に軍配”が上がった。

大塚氏は「同級生の対決になるとバッターが有利なんです」と話す。その理由について「インコースとか厳しく攻めれないし、大体投げる球種がわかっているし、特に今日のゲームは5−0で勝っている場面でバッターからするとプレッシャーのかからない」と話した。

また、大塚氏は今季の柳町について「今年の柳町選手は、周りが打てていない時に孤軍奮闘というか、頑張った時がありましたよね。今年ホークスがたとえば優勝した時に、MVPは優勝チームから出るじゃないですか。柳町選手でもいいんじゃないのと、ちょっと思います」と自身の見解を述べた。

（提供：TBC POWERFUL BASEBALL）