他人の娘の写真で“子育て相談”、怪奇アカウントの正体にゾッとする｜義姉になりすましされた話【ママリ】

SNSで日頃から娘との生活をアップして楽しんでいる主人公・ユミ。しかしある日を境に、他のSNSで自身になりすまし被害に遭ってしまいます。いざ、夫とともに犯人探しを開始します！『義姉になりすましされた話』第3話をごらんください。

娘の写真を盗用する、怪しいSNSアカウントを発見した主人公・ユミ。夫・タロウと協力して犯人を突き止めるため行動を開始します。

犯人の探し方

私のアカウントを削除して安心しきっていたのですが、その後もマミの写真を使った投稿は続いていました。



「お家でパンケーキを作りました。ちょっと焦げちゃったけど、娘は喜んでくれたみたい」



そのツイートに添付されていたのは、過去に私が写真系SNSに投稿した写真でした。マミが小さな手でホットケーキの生地を混ぜている写真。そこにはお顔の部分にスタンプが押され、いかにも他人のアカウントのように見せかけていました。



かなり前の投稿写真を今も手元に持っているなんて、陰湿でとても怖いと思いました。私がアカウントを消すことは予測できなかったはずなのに、アカウントを消す前に画像をダウンロードしていたということでしょうか。だとしたらとても執拗な印象を受けます。



幸いフォロワーはまだ少ないのですが、他のアカウントにコメントしている様子もあり、あたかも自分がマミの親かのように子育て相談までしています。これは一体だれなのか怖くなりました。



ただ、コメントやキャプションの文章をよく見ると、文章の端々や、ハッシュタグの付け方、絵文字の使い方に、どこか見覚えがあるような気がしました。



頻繁に使われている顔文字や、語尾の小さな「…」の使い方。それはなんと、義姉・カオリさんの癖によく似ていました。私は息をひそめて、タロウの隣に座りました。



「ねぇ、タロウ。違ったら本当にごめんね、気になることがあって」



私はタロウに、そのアカウントの文章をいくつか見せました。



「この文章の感じとか、絵文字の使い方が、カオリさんがLINEで使うのとそっくりなの」



タロウは半信半疑で「え、でも姉さんがそんなことする意味がなくない？」と言います。確かにそうです。でも私は不思議と確信がありました。

犯人は義姉

私はSNSが好きなので、SNSでの連絡先同期について少し知識がありました。そこで、タロウにお願いして怪しいアカウントが登録されたSNSにユーザー登録をしてもらい、自身の連絡先とアカウントの連絡先を同期してもらいました。



すると驚くべきことに、なりすましアカウントが「知り合いかもしれないユーザー」として表示されたのです。そして私もそのSNSに登録してみると、私のアカウントにも「知り合いかもしれない」として、なりすましアカウントが表示されました。



「うそ……」



タロウと私、両方と共通の知り合いは、タロウのお姉さん・カオリさんだけでした。



「やっぱり、カオリさんだったんだよ……」



なぜカオリさんがこんなことをするのか、私にはまったく見当がつきません。しかし、やってはいけないことであるのは確かで、一刻も早くやめてほしいと思いました。



「タロウ、そのアカウントからメッセージを送ってくれない？」

「え？俺が？」

「うん、できれば自分でバレているかもと気付いてほしいし…」



私とタロウは相談して、たった一言以下のように文章を送りました。



「あなたが誰かわかっています。一刻も早くこんなことはやめてください」



私なら、こっそり作ったSNSでこんなメッセージをもらったら、関係者からだと直感してすぐにやめると思います。でも、カオリさんとみられるアカウントからは何の返信もなく、マミをわが子のように扱うポストはまだ続けられたのです―――。

あとがき：親切だった義姉がなぜ？

身近な理解者だと思っていた義姉が犯人だったとは…主人公の夫婦からすれば裏切られた気分になりますよね。



しかもやめる気配もないとなると、義姉の真意が気になります。



