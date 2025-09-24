“アレン様”ことタレント・アレンが23日、ABEMA「Abema Prime（アベプラ）」（月〜金曜後9・00）に生出演し、かつてSNSでブロックしていたお笑い芸人を明かした。

番組では保守系活動家チャーリー・カーク氏の射殺事件をきっかけにメディアへの規制や、米国内で保守とリベラルの「対立」が深まっている問題について展開された。

アレンは「なんでそんなに、他者の意見、相反する意見をお互いに受け入れられないんだろう。絶対にお互いの意見を聞かないのが、こういう問題につながる」とした。また、自身の体験から仕事など自分の人生に満足しておらず、気持ちの余裕がない時に、反対意見に対して過剰に反応してしまうことがあったとし「一緒のこととするのはちょっと大げさだけど、近いものがあるなって」と語った。

それでも「人は分かりあえる」と語り、「この間、ここでEXITさんと共演したんですよ。それまで、彼らのことを（SNSで）ブロックしてたの。何かされている訳じゃないけど、よくわかんないし、“何なの、あの人たち？”と思っていたの」と、お笑いコンビ・EXITをブロックしていたと語った。

だが、共演した時に「歩み寄ってくれたら、こっちも歩み寄っちゃって、ブロックを解除して。気持ちが満足して元に戻ったりするわけ。人って結局そういうもんだから」と仲良くなったと明かし「まずは、対立がうんぬんという前に、人の気持ちを豊かにする方に走ったほうがいいと思う。経済的にもそうだけど、気持ち豊かに、人生に満足していると、もっと人に歩み寄れる気がして、そうなっていると対立を生まないと思う」と持論を語った。