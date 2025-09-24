30ºÐ¸µ¥Æ¥ìÅì¥¢¥Ê¡¢Á°È±Éü³è¤ÇàÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥êá¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÂçÈ¿¶Á¡Ö¥¬¥êÊÙÈþ¾¯½÷¡×¡Ö¥ª¥Õ´¶È¾Ã¼¤Ê¤¤¡×¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡ÖÁ°È±¤¢¤ê¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×
¡¡¸µ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¿¹¹áÀ¡(30)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö2way¤Ë¤·¤Æ¤ë¤±¤É¡¢Á°È±Éü³è¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥á¥¬¥Í¤ò¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢³Ü¾è¤»¥Ô¡¼¥¹¤Ê¤É¤Î¶á±Æ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁ°È±¤¢¤ê¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¾¯½÷¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥á¥¬¥Í»Ñ¤â²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÌ¥ÎÏÅª¡×¡Ö¥¬¥êÊÙÈþ¾¯½÷¡×¡Ö¥ª¥Õ´¶È¾Ã¼¤Ê¤¤¡×¡Ö¿§µ¤ÇúÈ¯¡×¡ÖåºÎï¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£