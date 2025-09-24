¥Û¥Î¥ë¥ë¥Þ¥é¥½¥óÄ©Àï¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë»³ÅÄÀé¹É¤µ¤ó(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@chi_kun0922¤è¤ê)

¼Ì¿¿³ÈÂç

»ö¸Î¤Ç¼êÂ­3ËÜ¤ò¼º¤¦

¡¡ÅÅ¼Ö¤Ëíà¤«¤ì¤Æ¼êÂ­3ËÜ¤ò¼º¤Ã¤¿YouTuber¤¬SNS¤ò¹¹¿·¡£­à¶Ã¤­¤ÎÄ©Àï­á¤òÈ¯É½¤·ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡YouTuber¤Ç²ñ¼Ò°÷¤Î»³ÅÄÀé¹É¤µ¤ó(34)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖºòÆü¡¢YouTubeÆ°²èµ×¡¹¤ËÅê¹Æ¤·¤ÆÀë¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡ª2025Ç¯12·î14Æü³«ºÅ¤Î¥Û¥Î¥ë¥ë¥Þ¥é¥½¥ó42.195­Ò¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¤¹¤ë¼«¿È¤Î²èÁü¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£

¡¡¡ÖÊÒÏÓ¡ßÎ¾µÓµÁÂ­ ¤È¤¤¤¦¤Ê¤«¤Ê¤«ÆÃ¼ì¤ÊÂÎ¤Ê¤Î¤Ç­àÁö¤ë­á¤¸¤ã¤Ê¤¯­àÊâ¤¯­á¡¡²¿»þ´Ö¤«¤«¤ë¤«¤Ê¤¡¡×¤ÈÉÔ°Â¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Ä¤Ä¡¢¡Öµ¤¹ç¤¤Æþ¤ì¤ÆÊâ¤­ÀÚ¤ë¤Î¤Ç±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Äù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢¡Ö#¼º¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯º£¤¢¤ë¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤âÅº¤¨¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö²¿¤«µã¤±¤ë¡×¡ÖÀäÂÐÊâ¤±¤ë‼︎‼︎±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö»ä¤â´°¼£¤·¤¿¤é¤Þ¤¿¥Þ¥é¥½¥ó¤ä¤ë¤¾¡×¡Ö¤Á¡¼¤¯¤ó¡ª¥Õ¥¡¥¤¥È¡¼¡¼¡¼¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¼º¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¤¢¤ë¤â¤Î¤ò¤ß¤Ä¤á¤Æ¤âÎÉ¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÊâ¤­¤Ç¤â¡¡À¨¤¤Ä©Àï¤Ç¤¹¤Í¡¡¤¤¤Ä¤âÁ°¸þ¤­¤ÊÆ°²è¡¡»ä¤âÍ¦µ¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¡¢±þ±ç¤ÎÀ¼¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£

¡¡»³ÅÄ¤µ¤ó¤Ï1991Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÅÐÏ¿¼Ô23Ëü¿ÍÄ¶¤Î²ñ¼Ò°÷YouTuber¡£20ºÐ¤Î¤È¤­¤ËÅÅ¼Ö¤Ëíà¤«¤ì¡¢Íø¤­¼ê¤ÈÎ¾Â­¤ò¼º¤¦¡£°ìÅÙ¤ÏÀäË¾¤òÌ£¤ï¤¦¤â¼þ°Ï¤Î»Ù¤¨¤ÇÎ©¤ÁÄ¾¤ê¡¢YouTube¡Ö»³ÅÄÀé¹É ¤Á¡¼¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢ÊÒ¼ê¤ÇÎÁÍý¤¹¤ëÍÍ»Ò¤äÉÙ»Î»³ÅÐÄº¤Ê¤É¡Ö¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤ò¡Ø¼«Ê¬¤é¤·¤¯¡ÙÁ°¸þ¤­¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯»Ñ¤òÇÛ¿®¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯·ëº§¤·¡¢21Ç¯¤Ë¤Ï¼«ÅÁ¡ÖÀþÏ©¤ÏÂ³¤¯¤è¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¡×(×¢ºÑÆ²½ÐÈÇ)¤ò½ÐÈÇ¡£


 