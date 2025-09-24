¡Ö¤¨¡¢¤³¤Î¼Ì¿¿ËÜÅö¡©¡×Ä«¥É¥é¹¥±é¤«¤é24Ç¯¡ÄºòÇ¯ÆÈÎ©¡Ä46ºÐ½÷Í¥¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë¥·¥ïÁý¤¨¤¿¡×ºÇ¿·»Ñ¤Ë¾×·â¡Ö¤ª´é¤â¤À¤±¤É¡Ä¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×
ÀÄ¤¤³¤¤Ç±Ç¤¨¤ëÎÃ¤·¤²¥³¡¼¥Ç¤Ç¾Ð´é¸«¤»¤ë»Ñ
¡¡2001Ç¯ÊüÁ÷¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Á¤å¤é¤µ¤ó¡×¤Ç¹¥±é¤ò¸«¤»¤¿¡¢46ºÐ½÷Í¥¤ÎºÇ¿·»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Û¥ó¥È¤Ëâ²¡¢Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¾Ð¤¦¤ÈÌÜ¼þ¤ê¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢³¤¤òÇØ·Ê¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¾®À¾¿¿ÆàÈþ(¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È)¡£
¡¡¡Ö¾Ð¤¤â²¤Ï¡¢¤à¤·¤í¼«Ê¬¤Î"À¸¤¤Æ¤¤¿´ò¤·¤¤¾Ú" ¤Î¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¡¢»ä¤Ï¶À¤ò¸«¤ëÅÙ¤Ë¡¢º£Æü¤â¤è¤¯¾Ð¤Ã¤¿¡¢¤¤¤¤¤¾¡¼¡ª¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¨¡ª¤³¤Î¼Ì¿¿¡¢ËÜÅö¤Ë¡©¡×¡Ö¤ª´é¤â¤À¤±¤É¡¢µÓ¤¬Ä¹¤¯¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÈ´·²¤Ç¡¢Á´Éô¤¬åºÎï¡×¡Ö¾®À¾¿¿ÆàÈþ¤µ¤ó¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ê¡¼¤Ã¤Æ¶Ã¤¤¤¿¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤·Èþ¿Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¾®À¾¤Ï¡Ö¤Á¤å¤é¤µ¤ó¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥óŽ¥¸ÅÇÈÂ¢·ÃÎ¤(¹ñÃçÎÃ»Ò)¤ÎÎøÅ¨¤È¤Ê¤ë¥¯¡¼¥ë¤Ê½÷°å¤ò¹¥±é¡£¤Þ¤¿ºòÇ¯7·î¤Ë¤Ï½êÂ°»öÌ³½ê¤«¤é¤ÎÆÈÎ©¤òSNS¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¡£