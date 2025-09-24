¡Ö°Â¿´¤·¤Æ¡×V·Ï¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤¬ÊÆÉÔÂ¤òµß¤¦!!à¥®¥ã¥Ã¥×á¥·¥ç¥Ã¥È¤¬SNS¤ÇÏÃÂê¤Ë¡ÖÆüËÜ¤ÎÊõ¤Ç¤¹¡×¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤ÆÎÞ¤¬½Ð¤ë¡×
V·Ï¿·¥Ð¥ó¥É¤Î°Õ³°¤Ê»Ñ¤ËÈ¿¶Á
¡¡¡ÖÊÆÉÔÂ¡©°Â¿´¤·¤Æ¡¢V·Ï¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ÇÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡X¤ËÊÆºî¤ê¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¥Ð¥ó¥É¡ÖÆÞ¤ê¤Î¤Á¡¢¡×¤Î¥É¥é¥à¥¹¡¦Ì¥±Æ¡Ê¤ß¤«¤²¡Ë¡£
¡¡¥³¥ó¥Ð¥¤¥ó¤òÁà½Ä¤·¡¢ÀÄ¶õ¤Î²¼ÊÆºî¤ê¤Ë¶Ð¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤È¡ªÆüËÜ¤ÎÊõ¤Ç¤¹¡×¡Ö¿ä¤»¤ë¤ï¡×¡Ö´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¡ª¡×¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤ÆÎÞ¤¬½Ð¤ë¡×¡Ö¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤¬¾°¹¥´¶ÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÆÞ¤ê¤Î¤Á¡¢¡×¤Ï¡¢Ä«ÈæÆàÍª(Vo.)¡¢ð»(Gt.)¡¢¤¿¤¡£(Ba.)¡¢Ì¥±Æ(Dr.)¡¢ryu(SpGt.)¤«¤éÀ®¤ë¿·¥Ð¥ó¥É¡£26Æü¤ËÃÓÂÞEDGE¤Ç»ÏÆ°¼çºÅ¸ø±é¤¬³«ºÅÍ½Äê¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Ì¥±Æ¤¬ºÏÇÝ¤·¤Æ¤¤¤ëÊÆ¡ÖÌ¥±ÆÊÆ¡Ê¥³¥·¥Ò¥«¥ê¡Ë¡×¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤ÎX¤ÎDM¤«¤é¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£