【トリプル台風】台風18号は最大瞬間風速60メートル、19号は最大瞬間風速45メートル、20号は勢力を増し最大瞬間風速50メートル以上に…今後の進路と勢力を詳しく 気象庁発表
■台風第18号(ラガサ)
2025年09月24日18時45分発表
24日18時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ 非常に強い
存在地域 南シナ海
中心位置 北緯21度30分 (21.5度)
東経111度50分 (111.8度)
進行方向、速さ 西 20 km/h (12 kt)
中心気圧 950 hPa
中心付近の最大風速 45 m/s (85 kt)
最大瞬間風速 60 m/s (120 kt)
25m/s以上の暴風域 全域 150 km (80 NM)
15m/s以上の強風域 東側 440 km (240 NM)
西側 330 km (180 NM)
25日06時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 華南
予報円の中心 北緯21度40分 (21.7度)
東経109度30分 (109.5度)
進行方向、速さ 西 20 km/h (12 kt)
中心気圧 990 hPa
中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
予報円の半径 45 km (25 NM)
25日18時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 ベトナム
予報円の中心 北緯21度50分 (21.8度)
東経106度50分 (106.8度)
進行方向、速さ 西 25 km/h (13 kt)
中心気圧 1000 hPa
予報円の半径 65 km (35 NM)
■台風第19号(ノグリー)
2025年09月24日19時25分発表
24日18時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 日本のはるか東
中心位置 北緯30度55分 (30.9度)
東経155度55分 (155.9度)
進行方向、速さ 東北東 10 km/h (6 kt)
中心気圧 980 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)
25m/s以上の暴風域 全域 75 km (40 NM)
15m/s以上の強風域 南東側 330 km (180 NM)
北西側 220 km (120 NM)
25日18時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 日本のはるか東
予報円の中心 北緯31度55分 (31.9度)
東経155度25分 (155.4度)
進行方向、速さ 北北西 ゆっくり
中心気圧 990 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)
予報円の半径 120 km (65 NM)
暴風警戒域 全域 190 km (105 NM)
26日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 日本の東
予報円の中心 北緯31度10分 (31.2度)
東経153度10分 (153.2度)
進行方向、速さ 西南西 15 km/h (7 kt)
中心気圧 985 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)
予報円の半径 210 km (115 NM)
暴風警戒域 全域 310 km (165 NM)
27日15時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 日本のはるか東
予報円の中心 北緯32度30分 (32.5度)
東経155度55分 (155.9度)
進行方向、速さ 東北東 15 km/h (7 kt)
中心気圧 970 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (70 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (100 kt)
予報円の半径 300 km (160 NM)
暴風警戒域 全域 410 km (220 NM)
28日15時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 日本のはるか東
予報円の中心 北緯36度55分 (36.9度)
東経162度55分 (162.9度)
進行方向、速さ 北東 35 km/h (18 kt)
中心気圧 970 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (95 kt)
予報円の半径 370 km (200 NM)
暴風警戒域 全域 540 km (290 NM)
29日15時の予報
種別 温帯低気圧
強さ -
存在地域 アリューシャンの南
予報円の中心 北緯43度35分 (43.6度)
東経173度35分 (173.6度)
進行方向、速さ 北東 50 km/h (26 kt)
中心気圧 980 hPa
最大風速 30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)
予報円の半径 460 km (250 NM)
暴風警戒域 全域 570 km (310 NM)
■台風第20号(ブアローイ)
2025年09月24日19時05分発表
24日18時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 フィリピンの東
中心位置 北緯10度20分 (10.3度)
東経131度35分 (131.6度)
進行方向、速さ 西北西 10 km/h (6 kt)
中心気圧 992 hPa
中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
15m/s以上の強風域 南西側 390 km (210 NM)
北東側 330 km (180 NM)
25日18時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯12度20分 (12.3度)
東経128度10分 (128.2度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧 985 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)
予報円の半径 95 km (50 NM)
暴風警戒域 全域 200 km (110 NM)
26日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピン
予報円の中心 北緯13度40分 (13.7度)
東経123度30分 (123.5度)
進行方向、速さ 西北西 25 km/h (14 kt)
中心気圧 990 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)
予報円の半径 155 km (85 NM)
暴風警戒域 全域 250 km (135 NM)
27日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯15度10分 (15.2度)
東経115度25分 (115.4度)
進行方向、速さ 西 35 km/h (20 kt)
中心気圧 980 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)
予報円の半径 260 km (140 NM)
暴風警戒域 全域 370 km (200 NM)
28日15時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯17度50分 (17.8度)
東経110度55分 (110.9度)
進行方向、速さ 西北西 25 km/h (13 kt)
中心気圧 970 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (70 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (100 kt)
予報円の半径 370 km (200 NM)
暴風警戒域 全域 500 km (270 NM)
29日15時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 ベトナム
予報円の中心 北緯20度50分 (20.8度)
東経105度10分 (105.2度)
進行方向、速さ 西北西 30 km/h (15 kt)
中心気圧 975 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (95 kt)
予報円の半径 460 km (250 NM)
暴風警戒域 全域 570 km (310 NM)