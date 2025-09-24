TUY

■台風第18号(ラガサ)

2025年09月24日18時45分発表
24日18時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    非常に強い
存在地域    南シナ海
中心位置    北緯21度30分 (21.5度)
東経111度50分 (111.8度)
進行方向、速さ    西 20 km/h (12 kt)
中心気圧    950 hPa
中心付近の最大風速    45 m/s (85 kt)
最大瞬間風速    60 m/s (120 kt)
25m/s以上の暴風域    全域 150 km (80 NM)
15m/s以上の強風域    東側 440 km (240 NM)
西側 330 km (180 NM)

25日06時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    華南
予報円の中心    北緯21度40分 (21.7度)
東経109度30分 (109.5度)
進行方向、速さ    西 20 km/h (12 kt)
中心気圧    990 hPa
中心付近の最大風速    25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (70 kt)
予報円の半径    45 km (25 NM)

25日18時の予報
種別    熱帯低気圧
強さ    -
存在地域    ベトナム
予報円の中心    北緯21度50分 (21.8度)
東経106度50分 (106.8度)
進行方向、速さ    西 25 km/h (13 kt)
中心気圧    1000 hPa
予報円の半径    65 km (35 NM)

■台風第19号(ノグリー)

2025年09月24日19時25分発表
24日18時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    -
存在地域    日本のはるか東
中心位置    北緯30度55分 (30.9度)
東経155度55分 (155.9度)
進行方向、速さ    東北東 10 km/h (6 kt)
中心気圧    980 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速    45 m/s (85 kt)
25m/s以上の暴風域    全域 75 km (40 NM)
15m/s以上の強風域    南東側 330 km (180 NM)
北西側 220 km (120 NM)

25日18時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    日本のはるか東
予報円の中心    北緯31度55分 (31.9度)
東経155度25分 (155.4度)
進行方向、速さ    北北西 ゆっくり
中心気圧    990 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速    40 m/s (80 kt)
予報円の半径    120 km (65 NM)
暴風警戒域    全域 190 km (105 NM)

26日15時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    日本の東
予報円の中心    北緯31度10分 (31.2度)
東経153度10分 (153.2度)
進行方向、速さ    西南西 15 km/h (7 kt)
中心気圧    985 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速    45 m/s (85 kt)
予報円の半径    210 km (115 NM)
暴風警戒域    全域 310 km (165 NM)

27日15時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    日本のはるか東
予報円の中心    北緯32度30分 (32.5度)
東経155度55分 (155.9度)
進行方向、速さ    東北東 15 km/h (7 kt)
中心気圧    970 hPa
中心付近の最大風速    35 m/s (70 kt)
最大瞬間風速    50 m/s (100 kt)
予報円の半径    300 km (160 NM)
暴風警戒域    全域 410 km (220 NM)

28日15時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    日本のはるか東
予報円の中心    北緯36度55分 (36.9度)
東経162度55分 (162.9度)
進行方向、速さ    北東 35 km/h (18 kt)
中心気圧    970 hPa
中心付近の最大風速    35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速    50 m/s (95 kt)
予報円の半径    370 km (200 NM)
暴風警戒域    全域 540 km (290 NM)

29日15時の予報
種別    温帯低気圧
強さ    -
存在地域    アリューシャンの南
予報円の中心    北緯43度35分 (43.6度)
東経173度35分 (173.6度)
進行方向、速さ    北東 50 km/h (26 kt)
中心気圧    980 hPa
最大風速    30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速    40 m/s (80 kt)
予報円の半径    460 km (250 NM)
暴風警戒域    全域 570 km (310 NM)

■台風第20号(ブアローイ)

2025年09月24日19時05分発表
24日18時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
中心位置    北緯10度20分 (10.3度)
東経131度35分 (131.6度)
進行方向、速さ    西北西 10 km/h (6 kt)
中心気圧    992 hPa
中心付近の最大風速    25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (70 kt)
15m/s以上の強風域    南西側 390 km (210 NM)
北東側 330 km (180 NM)

25日18時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯12度20分 (12.3度)
東経128度10分 (128.2度)
進行方向、速さ    西北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧    985 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速    45 m/s (85 kt)
予報円の半径    95 km (50 NM)
暴風警戒域    全域 200 km (110 NM)

26日15時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    フィリピン
予報円の中心    北緯13度40分 (13.7度)
東経123度30分 (123.5度)
進行方向、速さ    西北西 25 km/h (14 kt)
中心気圧    990 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速    40 m/s (80 kt)
予報円の半径    155 km (85 NM)
暴風警戒域    全域 250 km (135 NM)

27日15時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯15度10分 (15.2度)
東経115度25分 (115.4度)
進行方向、速さ    西 35 km/h (20 kt)
中心気圧    980 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速    45 m/s (85 kt)
予報円の半径    260 km (140 NM)
暴風警戒域    全域 370 km (200 NM)

28日15時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯17度50分 (17.8度)
東経110度55分 (110.9度)
進行方向、速さ    西北西 25 km/h (13 kt)
中心気圧    970 hPa
中心付近の最大風速    35 m/s (70 kt)
最大瞬間風速    50 m/s (100 kt)
予報円の半径    370 km (200 NM)
暴風警戒域    全域 500 km (270 NM)

29日15時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    ベトナム
予報円の中心    北緯20度50分 (20.8度)
東経105度10分 (105.2度)
進行方向、速さ    西北西 30 km/h (15 kt)
中心気圧    975 hPa
中心付近の最大風速    35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速    50 m/s (95 kt)
予報円の半径    460 km (250 NM)
暴風警戒域    全域 570 km (310 NM)