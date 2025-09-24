ハンドボールのブルーサクヤ鹿児島は23日、ホームでHC名古屋と対戦しました。韓国への移籍が決まっているエース・金城ありさ選手の退団セレモニーも開かれました。

リーグH連覇を目指すブルーサクヤ鹿児島。昨シーズンのメンバーはほぼ全員残っていますが、日本代表として活躍するエース・金城ありさ選手は、韓国への移籍が決定。金城選手のラストゲームには、およそ700人のファンが集まりました。

試合は序盤、相手に何度も攻められますが、GK・宝田がセーブし、流れを渡しません。リードを許した中盤には、金城の強烈なジャンプシュート。

反撃ののろしを上げると再び、金城がシュート。1点差で試合を折り返します。

一進一退の攻防が続く後半、ディフェンスから金城と同じポジションの宇治村が速攻を見せ、逆転します。（鹿児島17対16名古屋）

しかし終盤、相手の固いディフェンスを崩せず、逆にカウンターで失点し、24対26で敗れました。

試合後には、金城選手の退団セレモニーが開かれました。

（金城ありさ選手）「すごく幸せな時間を過ごすことができた。ファンのみなさんには本当に感謝の気持ちでいっぱい」

（金城選手と同じポジション 宇治村唯選手）「きょうは金城選手が最後の試合だったので、絶対に勝って終わりたいと思って挑んだが、勝ちきることができなくてすごく悔しい」

金城選手は来年1月から始まる韓国リーグでプレーする予定です。

