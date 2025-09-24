シリーズでお伝えしている「昭和からのメッセージ」。現在も鹿児島湾の海底に沈んでいる旧日本軍の飛行機。乗っていたとみられるのは23歳で戦死した甑島出身の若者です。遺族と共にその足跡をたどりました。

鹿児島湾の海底に沈む旧日本軍の飛行機とみられる機体。水中映像には操縦席や翼のようなものが映っていました。

JNNは戦争体験者の証言をきっかけに去年1月、機体を発見。鹿児島水産高校の協力を得て、水中ドローンでこの機体をさまざまな角度から詳しく撮影しました。

（鹿児島水産高校の生徒）

「自分が（平和に）生活できていることがどれだけ幸せか実感した」

「戦争の悲惨さ。技術が発展して撮影できるようになって映像に残して語り継いでいくのが大事だと思った」

撮影した7868枚の写真を組み合わせて3Dモデルを作成。暗い海底でわかりづらかった機体の全体像が見えてきました。専門家に見てもらうと…

専門家に見てもらうと…「旧海軍が使用した水上偵察機」

（南九州文化研究所 稲田哲也さん）「零式三座水偵。旧海軍が使用した水上偵察機だと思う」

零式水上偵察機は敵の偵察が主な任務で、滑走路で使う車輪の代わりにフロート＝浮きを備えた水上飛行機です。フロートがあるため速度が遅くすぐに撃ち落とされてしまいます。

（南九州文化研究所 稲田哲也さん）「フロートがない、後ろの胴体がない。正常な着水ではなく叩きつけるような着水で損傷した印象受ける。敵の攻撃で撃墜、不時着水して沈んでいる可能性は十分考えられる」

調査を進めると、鹿児島湾に零式水偵が沈んだという日本軍の戦闘記録が残っていて、梶原龍三という搭乗員が戦死したと記されていました。

戦死した搭乗員…梶原龍三さん

（戦死した搭乗員の甥 梶原五昭さん）「山並み、空。おじさんも眺めていたと思うと本当に感慨深い」

梶原龍三さんの甥で愛知県に住む梶原五昭さん（79）です。五昭さんと共に龍三さんの故郷である甑島を訪れました。

龍三さんは6人兄弟の3男。父親は大工の仕事で大けがをして働けず、貧しい子ども時代を過ごしたといいます。

（戦死した搭乗員の甥 梶原五昭さん）「小学校時代を、食うや食わずで過ごす、自分の立つ瀬がない、反骨精神が半分。大きなことをしてやるという気持ち」

貧しさから逃れるため、龍三さんは海軍通信学校に入り、飛行機の偵察員になりました。そして、1942年1月・フィリピンで龍三さんは大きな功績を挙げます。龍三さんが書き残したメモに、その時の様子が鮮明に描写されていました。

（龍三さんが書き残したメモ）

「機長は敵の集中弾に壮烈なる機上戦死」

「鮮血は席全部に広がる、飛行服は赤に染まった」

ほかの搭乗員2人が戦死する中、龍三さんは顔に大やけどをしながら自ら操縦桿を握り無事、生還しました。この戦いがたたえられ、上官から故郷・甑島への凱旋を命じられました。

（記者）「甑島の鹿島集落。終戦の2年前に水上飛行機が降り立ち島は騒然となりました」

（甑島の住民・90）「飛行機を見るのも（凱旋の）風景も初めてだった。万歳万歳の盛況だった」

（甑島の住民・90）「その時代では特別。完全にあこがれていた」

搭乗員の甥が抱く“疑念”

島に凱旋の記録が残っていました。しかし、その表現に五昭さんは疑念を抱きます。

（戦死した搭乗員の甥 梶原五昭さん）「『戦時中の戦意高揚と少国民の憧れの的となることであった』」

戦況の悪化に伴い島での生活が厳しさを増す中、島民の戦意高揚のため龍三さんが英雄に祭り上げられたと感じています。

（戦死した搭乗員の甥 梶原五昭さん）「戦意高揚というからやはり（国の）教え。（凱旋は）うまくみんなで盛り上げていった（戦意高揚の）象徴的なものだと思う」

鹿児島湾に眠る 飛行機と戦争に翻弄された一人の若者の思い

1945年4月7日。「戦艦・大和」が沈没した日に龍三さんは戦死しました。

沖縄での特攻作戦に出た大和を掩護するため龍三さんは零式水偵に乗って飛び立ちます。スピードの遅い零式水偵で掩護する無謀な作戦でした。

零式水偵は大和の掩護に向かう途中、鹿児島湾上空でアメリカ軍戦闘機の攻撃を受け不時着。戦死した龍三さんは当時23歳でした。

（戦死した搭乗員の甥 梶原五昭さん）「飛び立てば命の保証はない、覚悟は持ってやっていたでしょう、機体より叔父さんがどういう感覚だったのか、ショックに思える」

戦後80年の今年、発見された飛行機。戦争に翻弄された一人の若者の思いとともに今も鹿児島湾に眠っています。

（梶原五昭さん・墓参り）

「梶原龍三さま、最後まで意気軒昂で飛び立った飛行機が錦江湾で発見されたと聞きました。どういう気持ちで頑張って敵に向かっていったものか考えると本当にご苦労様としか言いようがありません。ありがとうございました。お疲れ様でした」

