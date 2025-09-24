¼«Ì±ÁíºÛÁª¡¢½©ÍÕ¸¶±éÀâ¤Ë»Ù±ç¼Ô¤âµ¤¹ç¤¤¡©¥Ï¡¼¥È·¿¤¦¤Á¤ï¤äÆü¤Î´Ý·Ç¤²¤ë¿Í¤â...¡¡À¼±ç¤ËÌÐÌÚ»á¤Ï¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤Ç±þ¤¨¤ë
¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ÎÎ©¸õÊä¼Ô±éÀâ²ñ¤¬2025Ç¯9·î24Æü¤ËÅìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶±ØÁ°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£²ñ¾ì¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÄ°½°¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ë¤ÏÎ©¸õÊä¼Ô¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¤¦¤Á¤ï¤äÆü¤Î´Ý¤ò·Ç¤²¤Æ±þ±ç¤¹¤ë¿Í¤â¤ª¤ê¡¢»Ù±ç¼Ô¤âµ¤¹ç¤¬Æþ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤¿¡£
¸õÊä¼Ô5¿Í¤¬Ìó10Ê¬¤º¤Ä±éÀâ
±éÀâ²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÁíºÛÁª¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿¾®ÎÓÂëÇ·¡¦¸µ·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÁê¡¢ÌÐÌÚÉÒ½¼Á°´´»öÄ¹¡¢ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¡¦Á°·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÁê¡¢¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÁê¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÌó10Ê¬¤º¤Ä±éÀâ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¾®ÎÓ»á¤Ï¡¢¡ÖÃÄ²ô¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î»ä¤¬»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ë´¶¤¸¤¿¤¢¤ÎÀª¤¤¤Î¤¢¤ëÆüËÜ¡£¤â¤¦°ìÅÙÀ¤³¦¤Î¿¿¤óÃæ¤ËÆüËÜ¤òÎ©¤¿¤»¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤â¤¦1ÅÙÆüËÜ¤ò¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼Âç¹ñ¤Ø¡×¡Ö¼«¤é¤Î¼ê¤Ç¼é¤êÈ´¤¯ÆüËÜ¡×¡ÖÊ¬ÃÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ä´ÏÂ¡×¤Î3¤Ä¤ÎÌ¤ÍèÁü¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
ÌÐÌÚ»á¤Ï¡¢¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤¬¹ñÌ±¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀÕÇ¤¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö·ÐºÑ¤Î¹¥½Û´Ä¤òºî¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ì¤Íè¤ÏÌÀ¤ë¤¤¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¼Ò²ñ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¡¢·ÐºÑÀ¯ºö¤òÃæ¿´¤ËÁÊ¤¨¤¿¡£
ÎÓ»á¤Ï¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¤È¤³¤í¤ËËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Ê¹¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤âµÄÏÀ¤ò¤·¤Æ¡¢À¯ºö¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤À¯ºö¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¡¢¹ñÌ±¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤ÈÈ¯¿®ÎÏ¤Î¶¯²½¤ò¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¹â»Ô»á¤Ï¡¢¡ÖÉ¬¤º¤äÆüËÜ¤¬¤â¤¦1²óÀ¤³¦¤Î¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î²ÝÂê¤ò¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤Î¶¦Í²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤À¤±¤Î¹ñ¤Ë¡¢»ä¹â»ÔÁáÉÄ¡¢¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ë²¡¤·¾å¤²¤¿¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¡¢·ÐºÑÀ¯ºö¤ä¿©ÎÁ¼«µëÎ¨¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÌäÂê¤Ê¤É¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£
¾®Àô»á¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ·ÐºÑ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì»þÂå¤ËÂÐ±þ¤·¤¿·ÐºÑ±¿±Ä¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Ãå¼Â¤ËÀ¸³è¤òË¤«¤Ë¡¢Êª²Á¹â¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢Êª²Á¹â¤ò¾å²ó¤ë¹ñÌ±½êÆÀ¤òÉ¬¤º¼Â¸½¤ò¤µ¤»¤ë¡£¤½¤ì¤¬°ÂÇÜ¸µÁíÍý¤¬¥Ç¥Õ¥ìÃ¦µÑ¤ÎÀè¤Ë¸«¿ø¤¨¤¿ÆüËÜ·ÐºÑ¤ÎºÆÀ¸¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·ÐºÑÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Þ¤º¤Ï¡Ö¼«Ì±ÅÞ¼«¿È¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¥Ï¡¼¥È¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¤¦¤Á¤ï¡¢Æü¤Î´Ý¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼...±þ±ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ
½¸¤Þ¤Ã¤¿Ä°½°¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÌÜÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÐÌÚ»á¤ÈÎÓ»á¤Î»Ù±ç¼Ô¤È¤ß¤é¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤À¡£
ÎÓ»á¤Î±éÀâ»þ¤Ë¤Ï¡¢ÎÓ»á¤Î¼Ì¿¿¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò·Ç¤²¤ë¿Í¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£ÎÓ»á¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥«¥é¡¼¤Ç¤¢¤ëÎÐ¿§¤Î¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤¿¿Í¤¿¤Á¤âÊ£¿ô¿Í±éÀâ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÎÓ»á¤¬±éÀâ¤ÎÃæ¤Ç¡¢´ßÅÄÀ¯¸¢¡¢ÀÐÇËÀ¯¸¢¤Î´±Ë¼Ä¹´±¤È¤·¤Æ¡Ö·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÈ¿¾Ê¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Á´Éô¤¬°¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¤¤¤¤À¯ºö¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¯¡×¤È¿¨¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥ä¥¸¤¬Èô¤Ö¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÌÐÌÚ»á¤¬±éÀâ¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢ÌÐÌÚ»á¤Î¼Ì¿¿¤¬Å½¤é¤ì¤¿¥Ï¡¼¥È·¿¤Î¤¦¤Á¤ï¤ò·Ç¤²¤Æ¿¶¤ë¿Í¤¬Ê£¿ô¿Í¸«¤é¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Á´°÷¤Î±éÀâ¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¸õÊä¼Ô¤é¤¬Áªµó¥«¡¼¤«¤é¹ß¤ê¤ÆÄ°½°¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿ºÝ¤Ë¤â¡¢ÌÐÌÚ»á¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤ä¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¤¦¤Á¤ï¤ò¿¶¤ë¿Í¤¿¤Á¤â¤¤¤¿¡£¡ÖÌÐÌÚ¤µ¡¼¤ó¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼±ç¤âÈô¤ó¤À¡£ÌÐÌÚ»á¤Ï¡¢¼ê¤ò¿¶¤Ã¤¿¤ê¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤¿¤ê¤È¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥µ¡Ë¡×¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢±þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î»þ¤Ë¤Ï¤Û¤«¤Î¸õÊä¼Ô¤â¡¢»Ù±ç¼Ô¤È°®¼ê¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¸òÎ®¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö°¦¤¹¤ëÆüËÜ¤ÈÆüËÜ¿Í¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤Ã¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¹â»Ô»á¤Î±éÀâ»þ¤Ë¤Ï¡¢Æü¤Î´Ý¤ò·Ç¤²¤ë¿Í¤â¤ß¤é¤ì¤¿¡£