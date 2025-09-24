欧州株 マイナス圏推移、前日の米株安が響く
東京時間19:39現在
英ＦＴＳＥ100 9212.97（-10.35 -0.11%）
独ＤＡＸ 23579.39（-31.94 -0.14%）
仏ＣＡＣ40 7851.68（-20.34 -0.26%）
スイスＳＭＩ 11991.60（-111.01 -0.92%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:39現在
ダウ平均先物DEC 25月限 46626.00（-11.00 -0.02%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限 6723.00（+8.00 +0.12%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限 24888.75（+61.50 +0.25%）
