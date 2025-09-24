欧州株　マイナス圏推移、前日の米株安が響く
東京時間19:39現在
英ＦＴＳＥ100　 9212.97（-10.35　-0.11%）
独ＤＡＸ　　23579.39（-31.94　-0.14%）
仏ＣＡＣ40　 7851.68（-20.34　-0.26%）
スイスＳＭＩ　 11991.60（-111.01　-0.92%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:39現在
ダウ平均先物DEC 25月限　46626.00（-11.00　-0.02%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限　6723.00（+8.00　+0.12%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限　24888.75（+61.50　+0.25%）