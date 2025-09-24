西武は２４日、２０２６シーズンの１軍公式戦を専用の座席で観戦できる「シーズンシート２０２６」の新規申し込み受付を開始したと発表した。

シーズンシートは、ベルーナドームで開催する主催１軍公式戦全試合が対象。今回から従来の「紙チケット」に加えて「ＱＲチケット」が選択可能になり家族や知人にメールやＬＩＮＥなどで手軽に共有できるようになったほか、観戦ができない試合のＱＲチケットは、公式チケットサイトの「ライオンズチケット」で、ファン同士で売買ができるようになった。チームのリードオフマンを務める西川愛也外野手は球団を通じ、「いつもベルーナドームで熱いご声援をいただきありがとうございます。皆さんの応援が毎試合とても力になっています。シーズンシートは、お席に加えて僕たち選手も参加するオーナーさま限定のイベントもあります。来シーズンも、あなただけのお席でライオンズの試合を楽しんでいただけたらうれしいです。僕たちも優勝・日本一を目指して戦います」とコメントした。

また、９月２５日よりテレビ埼玉などで「シーズンシート２０２６」のテレビＣＭを放映。昨年より出演していたレジェンドＯＢの石毛宏典氏、辻発彦氏に加え、前監督の渡辺久信氏が出演し、ＣＭのほか、球団公式ＹｏｕＴｕｂｅや各種広告などでの配信を予定している。