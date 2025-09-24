“悪い先輩風”を吹かして暴走中の人気日本人女子レスラーが、久々に得意技の“毒霧”を披露。試合後に自身も毒霧まみれとなった自撮りショットを公開し、反響を呼んでいる。

【画像】日本人女子、毒霧まみれの“舌ペロ”自撮り

WWEスーパースターのアスカが23日、自身のインスタグラムを更新。日本時間の同日に放送されたWWE「RAW」の試合後と見られる写真を公開した。

この日アスカは抗争中の人気者、リア・リプリーとシングルマッチで激突。実力者同士の戦いは白熱するが、アスカのタッグパートナーであるカイリ・セインの介入が失敗するなど一瞬の出来事が勝敗を分け、軍配はリアに上がるものの、アスカは腹の虫がおさまらない。

アスカは試合終了後に久々の得意技“毒霧”をリアに吹きかけ奇襲。さらに悶絶するリアを救出すべく現れた日本人女子レスラーのイヨ・スカイも襲い、混乱するカイリを“先輩命令”で従わせ、かつて同じユニットで活動した経験も持つイヨとの完全決別を宣言するかのごとく、制裁を加えた。

インスタグラムにアップされたアスカは、自身の毒霧が跳ね返ったような、エメラルドのペイントが身体中に付着したまま、同様に鮮やかに染まった舌をぺろっと出しカメラ目線。満足そうな表情にファンからは「昨日は最高の試合だった！」「ポイズンミストってどんな味？ 初めて見た」「美しいカラーリング！」「試合は凄かったけど、カイリちゃんにはもう少し優しくしてあげて」などとコメントが寄せられていた。

今年4月の「レッスル・マニア」などでの激闘以降、好敵手でありながら深い絆を築きつつあるイヨとリプリーに対して、アスカとカイリの“カブキ・ウォーリアーズ”が突っかかる抗争も佳境を迎えている。ここまで多くの人気レスラーを絡めたストーリーとなっていることはもちろん、板挟みに苦しむカイリがこのままアスカに“服従”を続けるかは不透明で、クライマックスがどんな展開となるか、ファンの注目はますます高まるばかりだ。

