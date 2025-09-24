タレントの青田典子（57）が23日、Instagramを更新。夫で歌手の玉置浩二（67）がステージ上で誕生日を祝ってもらう様子を動画で公開し、反響を呼んでいる。

【映像】誕生日を祝ってもらう夫・玉置浩二の最新動画や夫婦ショット

青田は2010年に、9歳年上の玉置との結婚を発表。Instagramでは、結婚記念日に撮影した見つめ合う2ショットや、一緒に初詣に行くなど、夫婦仲睦まじい姿も発信してきた。

2025年8月から11月にかけて、コンサートツアーを開催中の玉置だったが、9月12日に公式サイトで新型コロナウイルスに罹患したことを公表し、ツアーの4公演が中止となっていた。20日には、金沢公演からツアーを再開することを発表していた。

新型コロナから復帰した夫・玉置浩二の姿を公開

23日には、青田がInstagramを更新し、復帰した玉置の元気な姿を動画で公開。「きのうは、金沢公演で誕生日のお祝いをしていただきました。無事に復帰出来て、元気な姿を見せることが出来ました。みなさまには、大変ご心配をおかけしました」とコメントしている。

青田の投稿には、「元気そうな玉置さんを拝見出来てうれしいです」「67歳おめでとうございます。またステキな声を歌を届けて下さ〜い」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）