【MLB】ダイヤモンドバックス 5ー4 ドジャース（9月23日・日本時間24日／フェニックス）

【映像】表情の変化に注目…「2人の大谷翔平」

ドジャースの大谷翔平投手が見せた“複数の顔”について、ABEMAで解説を務めた長谷川滋利氏がコメントした。

ドジャースが1点リードで迎えた5回裏、大谷は1死からヒットを浴びるも、次打者を注文通りのゲッツーで仕留め、ベンチへと引き上げていった。

ゲッツーが完成したのを見届けてマウンドを降りる際には、ガッツポーズを見せながら凛々しい表情。投球時に込めた気迫が、そのまま表情に現れているかのようだった。しかし、女房役のロートベットから声をかけられると、一瞬にして笑顔に変わった。

この切り替えを見た長谷川氏は「マウンドを降りてくるときの顔、見ました？ あれがピッチャー大谷の顔です。キャッチャーが声を掛けると笑顔。ちゃんと使い分けている」と、表情の違いに言及した。

ABEMAのコメント欄にも、「投手谷は笑顔少ないよね」「打者はニヤ谷」「オラ谷」「マジ顔谷」「投げ谷の顔だったか」「大谷はひとりです」「大谷にバトルフェイスになってる」など、大谷の表情を話題にする声が多く寄せられた。

この試合で大谷は6回無失点、8奪三振の好投を見せたものの、チームは逆転サヨナラ負けを喫した。それでも落ち込んだ様子はなく、次の試合に向けて気合の入った表情を浮かべているに違いない。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）