¾¼ÏÂ¤Î°å±¡¤ò¥ê¥Î¥Ù¤·¤¿¾®ÎÁÍýÅ¹
¡Ö¶õ¤²È¡×¤ò¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¥°¥ë¥á¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ªÅ¹¤¬¡¢¿·³ã¸©Æâ¤Ç¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÆÃ½¸¤Ï¡Ö¥ê¥Î¥ÙÅ¹¥°¥ë¥á¡×¡£¤³¤³1Ç¯¤Ç¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¤ªÅ¹¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡¢¸Å¤¯¤Æ¿·¤·¤¤Å¹ÊÞ¤â¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡£
°å±¡¤ò¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó
º£²ó¤Î¡Ö¥ê¥Î¥ÙÅ¹¥°¥ë¥á¡×¤Ï¡¢·úÊª¤ä¤ªÎÁÍý¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢·Ý½Ñ¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤·¤Þ¤ª¤¦¤È¤¤¤¦¤ªÅ¹¤Ç¤¹¡£
ËÌ»°¾ò±Ø¤Î¤¹¤°Æî¤Ë¡¡µîÇ¯11·î¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¡¢¡Ö¥á¥¾¥ó°Ë¤È¤¦¡×¡£
½Å¸ü¤Ê·úÊª¡£
¤¤¤Þ¤À»Ä¤ë´ÇÈÄ¤Ë¤¢¤ë¤È¤ª¤ê¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï°å±¡¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿©¡×¤È¡Ö·Ý½Ñ¡×¤Ë¹Ê¤Ã¤¿Å¹¤Ë
¥á¥¾¥ó°Ë¤È¤¦¡¡Å¹¼ç¡¡°ËÆ£Íº°ì¤µ¤ó
¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¡Ø¿©¡Ù¡¢¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤È¡¢¡ØÈþ½Ñ¡¦·Ý½Ñ¡Ù¡£¤½¤Î2¤Ä¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¹Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥á¥¾¥ó°Ë¤È¤¦¡¡Å¹¼ç¡¡°ËÆ£Íº°ì¤µ¤ó
¡Ö¾¼ÏÂ7Ç¯ÃÛ¤Î·úÊª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ÎÊª·ï¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤³¤³¤Ç²¿¤«¤Ç¤¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ³«¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¾®»ù²Ê°å±¡¡¢¾¼ÏÂ½é´ü¤ÎÍÍ¼°¤ò»Ä¤·¤¿ÆÈÆÃ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Å¹Æâ¤Ë»Ä¤ë°å±¡¤é¤·¤µ¡£
¤³¤Î¾®Áë¤â¡¢¤â¤È¤Ï¤ªÌô¤ò¼õ¤±ÅÏ¤¹¤¿¤á¤Î¾®Áë¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡È¥Ä¥Þ¥ß·Ï¡É¤¬ÆÀ°Õ¤ÎÅ¹
¾¼ÏÂ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÈÈþ½ÑÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤ªÎÁÍý¡£
¡Ö¥á¥¾¥ó°Ë¤È¤¦¡×¤Ï¡¡Ìë¤Ë¤ª¼ò¤òÄó¶¡¤¹¤ë¾®ÎÁÍýÅ¹¤È¤·¤Æ±Ä¶È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡È¥Ä¥Þ¥ß·Ï¡É¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤¹¡£
ÄêÈÖ¥á¥Ë¥åー¤¬¡¢¤³¤Î±Û¸åµí¥é¥ó¥×Æù¥¹¥Æー¥¡£
¤â¤¦°ìÉÊ¤Ï¥á¥Ë¥åーÌ¾¤¬¡Ö¥½¥¹¥¿¥ó¥Ä¥¡É÷¤È¤ê¥Ð¥¿ー¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î´ÇÈÄ¥á¥Ë¥åー
¥á¥¾¥ó°Ë¤È¤¦¡¡Å¹¼ç¡¡°ËÆ£Íº°ì¤µ¤ó
¡Ö¡Ø¥½¥¹¥¿¥ó¥Ä¥¡É÷¤È¤ê¥Ð¥¿ー¡Ù¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥Õ¥£¥ì¥ó¥Ä¥§¤Î¸Å¤¤¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î´ÇÈÄ¥á¥Ë¥åー¤Ç¤¹¡£»ÔÈÎ¤Î¥Ð¥¿ー¤ÎÌóÈ¾Ê¬¤°¤é¤¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤¸¤Ã¤¯¤ê¾Æ¤¾å¤²¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥¿ー¤Ç¾Æ¤¯¤È¿åÊ¬¤¬¾øÈ¯¤·¤Ë¤¯¤¤¤Î¤ÇÈó¾ï¤Ë¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¥ê¥Ýー¥È
¡Ö¥¹¥Æー¥¤Ï¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤Æ¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¡£¥ì¥¢¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤¤ÉôÊ¬¤Î¹á¤ê¤È¡¢³°Â¦¤Î¹á¤Ð¤·¤¤ÉôÊ¬¤Î¹á¤ê¤¬ÀäÌ¯¤ËÁêÀ¤¬¤è¤¯¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¥ê¥Ýー¥È
¡Ö¥½¥¹¥¿¥ó¥Ä¥¡É÷¤Ï¡¢°á¤¬¥«¥ê¥«¥ê¤Ç¤ªÆù¤Î½À¤é¤«¤µ¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æù½Á¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿©´¶¤Î°ã¤¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¸µ¡¦°å±¡¤Ç³Ú¤·¤à¿©»ö¤È·Ý½Ñ
¥ê¥Ýー¥È
¡Ö»ëÀþ¤ÎÀè¤Ë¤Ï¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡¢´¶À¤ò»É·ã¤¹¤ë´¶³Ð¤¬¤¹¤´¤¯ÉÔ»×µÄ¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×
¥á¥¾¥ó°Ë¤È¤¦¡¡Å¹¼ç¡¡°ËÆ£Íº°ì¤µ¤ó
¡ÖÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë³¨¤Ï¡¢»ä¤Î³¨¤ÎÂ¾¤Ë¤âÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Îºî²È¤ä¼«Ê¬¤ÇÇã¤Ã¤¿¤â¤Î¤âÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¾¼ÏÂ½é´ü¤Î¸µ¡¦°å±¡¤Ç³Ú¤·¤à¡¢¿©Íß¤ËÁÊ¤¨¤«¤±¤ë¡¡¿©»ö¤È·Ý½Ñ¡£
¤Þ¤ë¤ÇÈëÌ©´ðÃÏ¤Î¤è¤¦¤Ê¤´¤Á¤ã¤Þ¤¼´¶¡£
Â¾¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
