丸亀市は、讃岐うどんの魅力を発信しようと、2025年11月21日(金)・22日(土)の2日間、「丸亀うどん祭り2025」を初開催すると発表しました。

【写真を見る】上戸彩さんが開幕宣言「丸亀うどん祭り2025」初開催決定！讃岐うどんの原点と進化を五感で体験する2日間【香川】

「丸亀うどん祭り2025」の会場は、丸亀市内の5か所（丸亀市立資料館前芝生広場、市民ひろば、庁舎西側高質空間、通町商店街、讃岐広島）に設置されます。

ギネス世界記録に挑戦！3大コンテンツが注目の的

祭りの目玉となるのは3つの特別企画。

1. 世界最大のうどんティスティングイベント（21日14:30～16:00）

3種類以上の異なるうどんメニューをテイスティングした人数に基づく記録として、ギネス世界記録に挑戦する。丸亀製麺のブランドアンバサダーである俳優の上戸彩さんも参加する。

2. 丸亀食いっぷりグランプリ（21日16:00～17:00）

讃岐うどんを一番美味しく食べる最高の「食いっぷり」を見せた人を表彰するユニークなコンテスト。グランプリプレゼンターには上戸彩さんが登壇予定。

3. SANU-1 GRAND PRIX（22日15:00～18:00）

全国のうどん職人が手ごねから製麺まで、うどん作りの全てをもって競い合う日本一の「手打ち」の祭典。香川・関東・関西での予選を勝ち抜いた職人6名が決勝戦で「SANU（讃岐）No.1」を競う。

市内全域で楽しめる多彩なプログラム

祭りでは上記メインイベントのほか、様々な体験型コンテンツも用意されています。通町商店街には「丸亀うどーなつ屋 in 丸亀うどん祭り2025」が期間限定で出店。市民広場では子供から大人まで参加できる「青空うどん教室」が開催されます。

さらに、うどん店同士のお祭り限定コラボうどんが登場するほか、芝生広場ではキッチンカーでさまざまなコラボうどんが提供される。21日18時からはステージにて各店舗オーナーによるコラボメニューの紹介も行われます。

祭りの舞台は、離島の讃岐広島にも広がり、手打ちうどんの提供も予定されている。また、市庁舎西側高質空間では丸亀市民会館開館プレイベントとして「現代サーカス」も開催予定です。

丸亀市の松永恭二市長は「この2日間が、讃岐うどんの奥深い魅力と丸亀市の素晴らしさを再発見する機会となることを、心から願っております」と期待を寄せています。

お祭りの開会式は11月21日(金)13時から芝生広場で開催され、俳優の上戸彩さんが登壇し、市民と一緒に開幕宣言を行う予定です。